Η Βρετανία «καίγεται»: Κατέρριψε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας Ιουνίου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Βρετανία καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς ο υδράργυρος έφτασε την Παρασκευή τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Γουάτισαμ της κομητείας Σάφολκ, σύμφωνα με τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office).

Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 36,7°C, το οποίο είχε σημειωθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα στο Μέριφιλντ του Σόμερσετ.

Το ρεκόρ καταρρίπτεται επί τρεις συνεχόμενες ημέρες

Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα έχει οδηγήσει σε διαδοχικές καταρρίψεις του ιστορικού ρεκόρ:

Τετάρτη 24 Ιουνίου: 36,1°C στο Γκόσπορτ του Χάμσαϊρ, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 35,6°C που κρατούσε από το 1976.

Πέμπτη 25 Ιουνίου: 36,7°C στο Μέριφιλντ του Σόμερσετ.

Παρασκευή 26 Ιουνίου: 36,9°C στο Γουάτισαμ του Σάφολκ, νέο προσωρινό ιστορικό υψηλό για τον Ιούνιο.

Αφόρητη ζέστη ακόμη και μέσα στα νοσοκομεία

Το κύμα καύσωνα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στο βρετανικό σύστημα υγείας.

Νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο των Μίντλαντς περιέγραψε στο BBC ότι ο θάλαμος όπου εργάζεται έχει μετατραπεί σε έναν «τοίχο θερμότητας», χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες «ανυπόφορες» τόσο για το προσωπικό όσο και για τους ασθενείς.

Μαία αποκάλυψε ότι στη μαιευτική κλινική όπου εργάζεται δεν υπάρχει κλιματισμός, με μητέρες και νεογέννητα να προσπαθούν να αντέξουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 30°C.

Παράλληλα, γιατρός τμήματος επειγόντων περιστατικών ανέφερε ότι σε ορισμένους χώρους του νοσοκομείου η θέρμανση παρέμενε ακόμη ενεργή, ενώ δεν υπήρχε κλιματισμός ούτε παράθυρα που να ανοίγουν. Όπως είπε, το προσωπικό εργάζεται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ οι ασθενείς βρίσκονται σε «ζεστούς, ασφυκτικούς και χαοτικούς» χώρους, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα περιστατικά έντασης.

The heatwave continues to break records, with a new provisional hottest June day on record of 36.9°C at Wattisham, Suffolk. And temperatures are still rising. Stay #WeatherAware⚠️ pic.twitter.com/lCmeCt8oTr — Met Office (@metoffice) June 26, 2026

Εκτοξεύτηκε η ζήτηση για κλιματιστικά

Η ακραία ζέστη έχει προκαλέσει μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις ανεμιστήρων και φορητών κλιματιστικών.

Σύμφωνα με την αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Curry’s, οι πωλήσεις κλιματιστικών αυξήθηκαν κατά 330% μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ πολλά καταστήματα έχουν ήδη εξαντλήσει τα αποθέματά τους.

Έξω από σούπερ μάρκετ Lidl σχηματίστηκαν ουρές πριν ακόμη ανοίξουν τα καταστήματα, καθώς καταναλωτές έσπευσαν να προμηθευτούν φορητές μονάδες ψύξης.

Εταιρείες εγκατάστασης κλιματιστικών αναφέρουν ότι η ζήτηση είναι πλέον τόσο υψηλή ώστε αρκετοί προμηθευτές ενημερώνουν πως δεν θα υπάρχουν διαθέσιμες νέες μονάδες πριν από το τέλος του καλοκαιριού.

Υψηλές θερμοκρασίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και στις υπόλοιπες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου:

Σκωτία: 28,6°C στο Eskdalemuir

Ουαλία: 34,0°C στο Hawarden

Βόρεια Ιρλανδία: 24,1°C στο Katesbridge

Παρά τον ακραίο καύσωνα, η Met Office εκτιμά ότι από την Κυριακή οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν αισθητά, με πολλές περιοχές να είναι έως και 10 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερες σε σχέση με την Παρασκευή.