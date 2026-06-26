Μάξιμος Χαρακόπουλος: Αξίζει κανείς να μελετάει τις παρεμβάσεις Καραμανλή με προσοχή – Δεν πιστεύω ότι θα βλάψει την παράταξη

Ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Alpha, εξέφρασε την βεβαιότητα, ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, στηρίζοντας την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, όπως, σημειώνει, έκανε διαχρονικά. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ο κ. Καραμανλής, δεν πρόκειται να στραφεί κατά της παράταξης που τον ανέδειξε, ενώ επισημαίνει πως οι δημόσιες παρεμβάσεις του για ζητήματα όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα εθνικά θέματα αξίζουν προσοχής.

Στη συνέχεια, ο κ. Χαρακόπουλος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει αποτυχημένο πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δεν έχουν ξεχάσει τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τις συνέπειές της στην οικονομία. Παράλληλα, κάνει λόγο για «εθνικά ετεροβαρή» Συμφωνία των Πρεσπών, επιρρίπτοντας ευθύνες και σε όσους, όπως αναφέρει, εμφανίζονται σήμερα ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα εθνικά ζητήματα.

Αναφερόμενος στην εντιμότητα που επικαλείται ο πρώην πρωθυπουργός, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ, υποστηρίζει ότι στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από τη Δικαιοσύνη, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο τις υποθέσεις Παπαγγελόπουλου, Παππά και Novartis, κάνοντας λόγο για «πολιτική σκευωρία».

«Ο Κώστας Καραμανλής δεν θα βλάψει την παράταξη που τον ανέδειξε»

«Θεωρώ ότι είναι εθνικό κεφάλαιο ο Κώστας Καραμανλής και πιστεύω ότι θα είναι και πάλι στην πρώτη γραμμή, όπως το έκανε πάντοτε στηρίζοντας την κυβέρνηση της ΝΔ», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στον ALPHA 989 και απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι «δεν πιστεύω επ’ ουδενί ότι ο Κώστας Καραμανλής θα βλάψει την παράταξη που τον ανέδειξε, που γεννήθηκε μέσα σε αυτήν και αγαπήθηκε όσο λίγοι αρχηγοί και πρωθυπουργοί της. Άφησε το δικό του αποτύπωμα. Είμαι πεπεισμένος ότι και θα την βοηθήσει όπως έκανε πάντα ο πρώην πρωθυπουργός. Εγώ παρακολουθώ πάντοτε τις παρεμβάσεις του. Και οι παρατηρήσεις του και για την ΚΑΠ έχουν βάθος και για τα εθνικά θέματα και για τον αναθεωρητισμό της άλλης πλευράς. Νομίζω ότι αξίζει να τις μελετάει κανείς με προσοχή».

«Εθνικά ετεροβαρής η συμφωνία των Πρεσπών»

Ερωτηθείς για το κόμμα Τσίπρα, ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε ότι «ο κ. Τσίπρας έφυγε ως ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός με την ψήφο του ελληνικού λαού. Διεκδίκησε και πάλι την πρωθυπουργία το 2019 και το 2023 έχασε, επίσης, τις εκλογές. Οι πολίτες δεν λησμονούν την περίοδο διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που οδήγησε τη χώρα σε ένα σκαλοπάτι εξόδου από την ΕΕ, που αποφεύχθη την τελευταία στιγμή. Αυτό άφησε σωρεία δεινών στην οικονομία και χρειάστηκαν εργώδης προσπάθεια και θυσίες του ελληνικού λαού, προκειμένου η χώρα να ορθοποδήσει. Και από ΄κει που ήταν αποδιοπομπαίος τράγος, σήμερα ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup. Άφησε μία εθνικά ετεροβαρή συμφωνία των Πρεσπών και αυτό πρέπει οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως ιδιαίτερα ευαίσθητοι για τα εθνικά ζητήματα, υπερδεξιοί, δεξιότερα του χώρου της ΝΔ, να το θυμούνται ότι και με τη δική τους ψήφο έγινε πράξη η συμφωνία των Πρεσπών».

«Καταδικασμένοι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ»

Όσον αφορά στα περί εντιμότητας που επικαλείται ο κ. Τσίπρας, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ επισήμανε ότι «δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση στην οποία στελέχη της, υπουργοί της, να έχουνε καταδικαστεί αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη. Ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παπαγγελόπουλος, και ο υπουργός και στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, ο κ. Παπάς, με 13-0. Επιπλέον, οι αναφορές του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, επίσης επίλεκτου στελέχους της κυβέρνησης Τσίπρα για παραδικαστικό μέσα στο Μαξίμου, θυμίζουν πολλά. Όπως, επίσης, και η κατάληξη του σκανδάλου Novartis που μετεξελίχθηκε, στο πολιτικό σκέλος, σε σκευωρία Novartis. Που ενορχηστρώθηκε από το τότε Μαξίμου με τις 10 κάλπες που στήθηκαν με πολιτικά πρόσωπα, όπως τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμένο και στελέχη κι άλλων κομμάτων. Είδαμε την κατάληξη».

«Πρέπει να επουλώσουμε πολλές πληγές»

Αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει σε επαγγελματικές κατηγορίες, όπως οι αγρότες, ο Θεσσαλός πολιτικός, υπογράμμισε ότι «η ΝΔ στηρίχθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους ανθρώπους της βιοπάλης. Είναι ένα βαθιά λαϊκό, μαζικό κόμμα. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να θεραπεύσουμε και πληγές που πρέπει να επουλώσουμε. Η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει μόνο τη δικαστική διάσταση που βλέπουμε. Οδήγησε σε μία μετάβαση σε ένα άλλο σύστημα πληρωμών, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση επ’ αυτών. Ωστόσο, μέχρι να «ρολάρει» αυτό το σύστημα, έχουμε παρενέργειες, έχουμε καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων. Θέλω να πιστεύω ότι από του χρόνου θα υπάρχει ένα αδιάβλητο, καθαρό και στην ώρα του σύστημα καταβολής των ενισχύσεων. Καταβλήθηκε μία μεγάλη προσπάθεια η χώρα να μην χάσει κοινοτικούς πόρους, γιατί υπήρχε αυτή η δαμόκλειος σπάθη. Έτσι, σήμερα βλέπουμε τις καθυστερήσεις, αντιμετωπίσαμε τον κίνδυνο να σταματήσει η καταβολή ενισχύσεων. Λοιπόν, αυτό το αντιμετώπισε η κυβέρνηση, υπό το συντονισμό του αντιπροέδρου του Κωστή Χατζηδάκη, που έμαθε καλύτερα από πολλούς άλλους, που προέρχονται από αγροτικές περιοχές, τα αγροτικά ζητήματα. Χρειάζεται μεγάλη επιμονή, αλλά κυρίως να δούμε την επόμενη μέρα».