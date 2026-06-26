Λιβαδειά: Νεκρή και δεύτερη μητέρα λίγο μετά τον τοκετό

Τραγωδία στη Λιβαδειά με μία 35χρονη μητέρα να αφήνει την τελευταία της πνοή λίγο μετά τον τοκετό. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγα 24ωρα μία 36χρονη γιατρός στη Λέσβο έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες αφότου γέννησε, έπειτα από επιπλοκές.

Σύμφωνα με το Μega, την Τετάρτη η άτυχη 35χρονη γέννησε με καισαρική το δεύτερο παιδί της στο νοσοκομείο Λιβαδειάς. Ωστόσο παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία, υποβλήθηκε σε χειρουργείο και έπειτα μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου και κατέληξε.

Τι λέει φίλη της 35χρονης

«Είναι δεύτερο παιδάκι. Δεύτερο. Με καισαρική. Και πήγε να γεννήσει στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς. Ο μπαμπάς μου πήγε με βαρύ αιμορραγικό εγκεφαλικό, σας μιλάω γιατί αυτό το έζησα και τη δεύτερη μέρα ενώ είχε ανεβάσει πίεση, πυρετούς και τα σχετικά, του έδιναν να φάει, ενώ ο άνθρωπος έπρεπε να είχε μπει σε ΜΕΘ. Η Ά… ήταν ένα χαμογελαστό κορίτσι, ένα ζωντανό κορίτσι…Μια νέα κοπέλα, όμορφη κοπέλα… Η κοπέλα δεν ενοχλούσε. Πήγε η γυναίκα να γεννήσει φυσιολογικά, όπως κάνουν όλες οι γυναίκες που είναι έγκυες… Και έγινε ό,τι έγινε. Ένα νέο κορίτσι. Ένα κορίτσι με όρεξη για ζωή. Δηλαδή άμα δείτε και στα social, πολύ χαμογελαστή, πολύ όμορφη, πολύ λαμπερή. Άφησε πίσω ένα παιδάκι 8 χρονών και το μωρό της, ημερών» ανέφερε φίλη της άτυχης 35χρονης στο LiveNews..

«Εμείς ξέρουμε ότι έφυγε από αιμορραγία και αυτό το ξέρω σίγουρα, ότι έφυγε από αιμορραγία. Ότι πρέπει να πεθάνεις όταν πας να γεννήσεις; Και να μη σε προσέξουν; Δεν είχε λεφτά η γυναίκα, πήγε στο δημόσιο να γεννήσει… Το νοσοκομείο της Λιβαδειάς δεν είναι… Πρέπει να στείλουν ελεγκτές, να διαμορφωθεί… Δεν είναι νοσοκομείο που μπορεί σε μια δύσκολη στιγμή να ανταπεξέλθει. Και κακώς αναλαμβάνουν γέννες. Όταν δεν είσαι εξοπλισμένος σωστά, κακώς γέννα αναλαμβάνεις» πρόσθεσε.