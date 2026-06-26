Τραγωδία στη Γαλλία: Νεκρό μωρό 18 μηνών που το «ξέχασαν» σε αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα

Τραγωδία με ένα μωρό 18 μηνών, το οποίο πέθανε εν μέσω του καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, εκτυλίχθηκε στη Μασσαλία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το παιδάκι εντοπίστηκε αναίσθητο, με θερμοπληξία, μέσα σε ένα αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ της ιατρικής πανεπιστημιούπολης La Timone. Εκτιμάται ότι ένας από τους γονείς άφησε το παιδί στο αυτοκίνητο, πηγαίνοντας για δουλειά στην πανεπιστημιούπολη.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε ότι μετέφερε εσπευσμένα το 18 μηνών βρέφος στο παιδιατρικό τμήμα, αφού εντόπισε το παιδί να υποφέρει από υπερθερμία μέσα σε όχημα την Τρίτη. Το μωρό διακομίστηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου La Timone σε κρίσιμη κατάσταση, και, δυστυχώς, αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε ακριβώς πέθανε το παιδί. Η ανακοίνωση του θανάτου έγινε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Οι θερμοκρασίες στη Μασσαλία έφτασαν έως και τους 33 °C την Τρίτη, ενώ το διαμέρισμα Bouches-du-Rhône βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στην πανεπιστημιούπολη Timone. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος. Εκφράζουμε επίσης τη στήριξή μας σε όλους όσοι ήταν μάρτυρες ή επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό γεγονός», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ερίκ Μπερτόν, πρόεδρος του Πανεπιστημίου Αιξ-Μασσαλίας. Το πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει μια μονάδα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης για το προσωπικό και τους μάρτυρες.

Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου του παιδιού. Η υπόθεση έχει ανατεθεί στην περιφερειακή διεύθυνση εγκληματικών ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά τη Δευτέρα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στον χώρο στάθμευσης μιας κατοικίας στο Καρπαντρά.