Γιώργος Παπαδόπουλος για τον γάμο του: «Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, η δουλειά μου είναι να πάω»

Η Γαλάτεια Βασιλειάδη και ο Γιώργος Παπαδόπουλος κάθισαν το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου στον καναπέ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου. Μιλώντας με την οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα», το αγαπημένο ζευγάρι αναφέρθηκε στον γάμο του, ο οποίος θα γίνει σε λίγους μήνες. Μάλιστα, ο τραγουδιστής δήλωσε πως δεν έχει ασχοληθεί με τις ετοιμασίες.

Μιλώντας για τον γάμο τους, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είπε ότι: «Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Σεβάστηκα την επιθυμία της Γαλάτειας να το κάνουμε, γιατί εγώ δεν… Παντρεμένοι είμαστε. Τι άλλο να κάνουμε παραπάνω;».

«Μου είπε ότι τώρα που είδαμε ότι ταιριάζουμε, ας παντρευτούμε. Ύστερα από δύο παιδιά!», συνέχισε η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

Επιπλέον, ο Γιώργος Παπαδόπουλος εξήγησε πως: «Θα κάνουμε τον θρησκευτικό γάμο στην Κύπρο, τον Δεκέμβριο. Τα παιδιά μας θα είναι παρανυφάκια. Θα είναι τέλεια, γιατί το έχει οργανώσει όλο η Γαλάτεια. Όλη μέρα είναι στα τηλέφωνα. Με ρωτάει αν συμφωνώ, μπορώ να διαφωνήσω; Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, η δουλειά μου είναι να πάω στον γάμο».