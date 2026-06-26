Γιώργος Παπαδόπουλος για τον γάμο του: «Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, η δουλειά μου είναι να πάω»

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφέρθηκαν στον επικείμενο θρησκευτικό τους γάμο στην Κύπρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τις προετοιμασίες, καθώς τις έχει αναλάβει πλήρως η Γαλάτεια Βασιλειάδη, με τα παιδιά τους να αναμένεται να είναι παρανυφάκια.

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Γιώργος Παπαδόπουλος
Φωτογραφία: Instagram/giorgospapadopoulosofficial
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γαλάτεια Βασιλειάδη και ο Γιώργος Παπαδόπουλος αναφέρθηκαν στον γάμο τους, ο οποίος θα γίνει σε λίγους μήνες.
  • Ο τραγουδιστής δήλωσε πως «δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, η δουλειά μου είναι να πάω» στον γάμο.
  • Ο θρησκευτικός γάμος θα γίνει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο, με τα παιδιά τους να είναι παρανυφάκια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Γαλάτεια Βασιλειάδη και ο Γιώργος Παπαδόπουλος κάθισαν το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου στον καναπέ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου. Μιλώντας με την οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα», το αγαπημένο ζευγάρι αναφέρθηκε στον γάμο του, ο οποίος θα γίνει σε λίγους μήνες. Μάλιστα, ο τραγουδιστής δήλωσε πως δεν έχει ασχοληθεί με τις ετοιμασίες.

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Μιλώντας για τον γάμο τους, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είπε ότι: «Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Σεβάστηκα την επιθυμία της Γαλάτειας να το κάνουμε, γιατί εγώ δεν… Παντρεμένοι είμαστε. Τι άλλο να κάνουμε παραπάνω;». 

«Μου είπε ότι τώρα που είδαμε ότι ταιριάζουμε, ας παντρευτούμε. Ύστερα από δύο παιδιά!», συνέχισε η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

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Επιπλέον, ο Γιώργος Παπαδόπουλος εξήγησε πως: «Θα κάνουμε τον θρησκευτικό γάμο στην Κύπρο, τον Δεκέμβριο. Τα παιδιά μας θα είναι παρανυφάκια. Θα είναι τέλεια, γιατί το έχει οργανώσει όλο η Γαλάτεια. Όλη μέρα είναι στα τηλέφωνα. Με ρωτάει αν συμφωνώ, μπορώ να διαφωνήσω; Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, η δουλειά μου είναι να πάω στον γάμο». 

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