Βίντεο από την αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από φορτηγό πλοίο δυτικά της Χάλκης

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Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, την Τρίτη 30 Ιουνίου, αποστολή αεροδιακομιδής (MEDEVAC) ενός ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Pioneer Lady», το όποιο έπλεε δυτικά της Χάλκης.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

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