Βίντεο από την αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από φορτηγό πλοίο δυτικά της Χάλκης

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, την Τρίτη 30 Ιουνίου, αποστολή αεροδιακομιδής (MEDEVAC) ενός ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Pioneer Lady», το όποιο έπλεε δυτικά της Χάλκης.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
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Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, 🚁Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Pioneer Lady», το όποιο έπλεε δυτικά Χάλκης και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF #384ΜΕΔ pic.twitter.com/hac2w3wv0d
— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) July 1, 2026