Ο Ακύλας έγραψε ιστορία στην Τεχνόπολη με ένα εκρηκτικό sold out show – ΦΩΤΟ

Μετά την εντυπωσιακή και δυναμική έναρξη του Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη, ο Ακύλας συνέχισε την καλοκαιρινή του περιοδεία με επόμενο σταθμό την Αθήνα, χαρίζοντας στο αθηναϊκό κοινό μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη σε όσους είχαν την ευκαιρία να τη ζήσουν από κοντά.

Μπροστά σε μια κατάμεστη και sold out Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, χιλιάδες θεατές δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, τραγουδώντας κάθε στίχο και συνοδεύοντας τον Ακύλα από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Η ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο καλλιτέχνης μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η παραγωγή υψηλών προδιαγραφών εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή, με την παιδική χαρά που δεσπόζει στη σκηνή να αποτελεί το χαρακτηριστικό σκηνικό της περιοδείας. Οι δυναμικές χορογραφίες, οι εντυπωσιακοί φωτισμοί και η ασταμάτητη ενέργεια του Ακύλα κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια.

Η συναυλία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και πολλών γνωστών προσώπων, με πλήθος influencers και ανθρώπων της μουσικής και των media να δίνουν το «παρών» στην Τεχνόπολη. Ο Ακύλας τους ξεσήκωσε με την ενέργειά του επί σκηνής, ενώ δεν ήταν λίγες οι στιγμές που τραγουδούσαν όλοι μαζί δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν, φυσικά, η ερμηνεία του «Ferto», με χιλιάδες φωνές να ενώνονται σε ένα από τα πιο δυνατά sing-along της συναυλίας. Παράλληλα, ο Ακύλας παρουσίασε τραγούδια από το album «PRESS START», αλλά και αγαπημένες ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα μεγάλο μουσικό party. Ιδιαίτερη έκπληξη αποτέλεσαν οι εμφανίσεις της Αντιγόνης, η οποία ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Jala», καθώς και του Papazó, που ξεσήκωσε το κοινό με τη μεγάλη επιτυχία «Ατελιέ», την οποία μοιράζεται δισκογραφικά με τον Ακύλα.

Τα social media κατακλύστηκαν και αυτή την φορά από φωτογραφίες και βίντεο της συναυλίας, με στιγμιότυπα από το live να κυριαρχούν στις αναρτήσεις των fans. Η βραδιά δεν ολοκληρώθηκε με το τελευταίο τραγούδι. Μετά το τέλος της συναυλίας, ο Ακύλας παρέμεινε μέχρι αργά στον χώρο, φωτογραφήθηκε με εκατοντάδες θαυμαστές, υπέγραψε αυτόγραφα και αφιέρωσε χρόνο σε όσους περίμεναν υπομονετικά να τον συναντήσουν από κοντά, ανταποδίδοντας με τον δικό του τρόπο την αγάπη που εισέπραξε.

Με δύο απόλυτα επιτυχημένες συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, το Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ συνεχίζει δυναμικά με επόμενο σταθμό την Κρήτη.

Η Κρήτη ετοιμάζεται να πατήσει «PRESS START». Ο Ακύλας έρχεται στα Χανιά στις 19 Ιουλίου (Θέατρο Ανατολικής Τάφρου) και στο Ηράκλειο στις 20 Ιουλίου (ΕΛΜΕΠΑ / πρώην ΤΕΙ), για δύο μοναδικές συναυλίες γεμάτες μουσική, ενέργεια στα ύψη και το εντυπωσιακό show που έχει ήδη ξεσηκώσει το κοινό σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Early Bird: 16€ (περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων)

Γενική Προπώληση: 18€

Ταμείο: 20€

Κλείστε τώρα το Early Bird εισιτήριό σας και ζήστε από κοντά την εμπειρία του AKYLAS PRESS START TOUR powered by ΔΕΗ, σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές περιοδείες του φετινού καλοκαιριού.