Παύλος Χαϊκάλης για Μιχάλη Μόσιο: Τον διέκρινε η ειλικρίνεια, η ντομπροσύνη, η αμεσότητα – Δεν ήταν παιδί με δεύτερες σκέψεις

Ο καλλιτεχνικός χώρος θρηνεί τον θάνατο του ηθοποιού Μιχάλη Μόσιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο φίλος και συνάδελφός του, Παύλος Χαϊκάλης, εξέφρασε τη θλίψη του, τονίζοντας την ειλικρίνεια και την αμεσότητα που διέκριναν τον εκλιπόντα.

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Μιχάλης Μόσιος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την θλίψη έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου του Μιχάλη Μόσιου, σε ηλικία 79 ετών. Ο Παύλος Χαϊκάλης μίλησε για τον αείμνηστο ηθοποιό.
  • Ο Παύλος Χαϊκάλης τόνισε πως τον Μιχάλη Μόσιο «τον διέκρινε η ειλικρίνεια, η ντομπροσύνη, η αμεσότητα», προσθέτοντας πως «δεν ήταν παιδί με δεύτερες σκέψεις».
  • Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ο Μιχάλης Μόσιος «ήταν ένας άνθρωπος πολύ ταλαιπωρημένος» που «τον πολέμησαν πολύ άγρια», ενώ ευχήθηκε «να τον θυμούνται όλοι για το μεγάλο του ταλέντο και την προσφορά του στο θέατρο».

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Την θλίψη έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό χώρο, η είδηση του θανάτου του Μιχάλη Μόσιου. Το δυσάρεστο νέο έκανε γνωστό ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού, με μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook. Ο Παύλος Χαϊκάλης, ο οποίος ήταν φίλος με τον καλλιτέχνη και πριν από λίγα χρόνια είχαν συνεργαστεί σε παράσταση, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου, στο «Πρωινό».

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«Δεν ξεκινάει καλά η μέρα με τέτοια είδηση, γιατί ο Μιχάλης ήταν η τελευταία μου συνεργασία που κάναμε τότε σε εκείνη την περιβόητη μίνι περιοδεία που έγινε στην Κύπρο. Ήταν ένα αυθεντικό παιδί, είναι αυθεντικό παιδί, παραμένει και θα συνεχίσει έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει στη μετά θάνατον ζωή του, γιατί τον διέκρινε η ειλικρίνεια, η ντομπροσύνη, η αμεσότητα».

«Δεν ήταν παιδί με δεύτερες σκέψεις. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ταλαιπωρημένος, χωρίς να κρατάει κακία στους συναδέλφους του, γιατί είχε υποφέρει πάρα πολύ από συναδέλφους, πάλεψε πάρα, πάρα πολύ για να κρατήσει και να επιβιώσει μέσα σε αυτό το χώρο. Τον πολέμησαν πολύ άγρια, λόγω και της επιτυχίας που έκανε αλλά και γενικότερα ο τύπος του, επειδή δεν ήταν πολύ συμπαθής σε σχέση με αυτό που έκανε με τους Ρομά, σαν τύπο. Αν και οι Ρομά τον αγαπούσαν πάρα πολύ και τον αγαπάνε νομίζω ακόμα», εξήγησε αμέσως μετά.

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Συνεχίζοντας, ο Παύλος Χαϊκάλης εξομολογήθηκε πως: «Ήταν με ένα χαμόγελο, με πολύ χιούμορ στη ζωή του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δινόταν εύκολα, δινόταν εκεί που άξιζε να δοθεί. Είχα την τιμή να με περιβάλλει με τη φιλία του. Είχαμε επαφές μέχρι πρόσφατα.

Είναι πολλά, πνίγομαι αυτή τη στιγμή από τα συναισθήματα, γιατί πραγματικά ο Μιχάλης ήταν ένα εκπληκτικό παιδί και αισθάνθηκα πολύ τυχερός που τον γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί του. Σπουδαίος ηθοποιός. Εύχομαι πραγματικά να τον θυμούνται όλοι για το μεγάλο του ταλέντο και την προσφορά του στο θέατρο. Τα συλλυπητήρια μου στην οικογένειά του και την αγάπη μου στη γυναίκα του, τη Βάσω. Με τσάκισες με αυτό το τηλεφώνημα». 

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