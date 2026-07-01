Μιχάλης Μόσιος: Πώς «γεννήθηκε» ο ρόλος του θρυλικού «Ταμτάκου» – Η πορεία του στην υποκριτική και οι συνεργασίες με μεγάλα ονόματα

Ήταν ο αγαπημένος «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου. Ένας ρόλος που τον καθιέρωσε και τον έκανε γνωστό, ωστόσο η πορεία του στο θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση είναι μεγάλη. Ο λόγος για τον Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 79 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο Μιχάλης Μόσιος γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη και είχε καταγωγή από τη Στενήμαχο Ημαθίας.

Δημιούργησε τον χαρακτήρα του γύφτου “Ταμτάκου”, χαρακτήρας που τον καθιέρωσε και στον κινηματογράφο μέσα από μια σειρά ταινιών. Ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο το 1972 με το έργο «Αν ήμουν πλούσιος».

Έπαιξε σε περισσότερες από πέντε τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, έχει πρωταγωνιστήσει σε εννέα ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, ενώ δεκατρία άλλα έργα του έχουν κυκλοφορήσει σε βιντεοκασέτες, και έχει παίξει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Μέσα από την δημιουργία του αυθόρμητου και σατιρικού «Ταμτάκου» με την τραγιάσκα και τα καρό σακάκια και παντελόνια, αγαπήθηκε από τον κόσμο.

Σημειώνεται ότι ο Μιχάλης Μόσιος έχει δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη, ενώ όπως έχει πει σε συνεντεύξεις του με τη σύζυγό του είχαν διαφορά ηλικίας 18 χρόνια.

Τα πρώτα βήματα στο θέατρο

Ξεκίνησε τα πρώτα βήματα στο ελληνικό θέατρο στη Θεσσαλονίκη και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Την περίοδο 1969-1972 συμμετείχε σε παραστάσεις αρχαίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, όπως “Πλούτος” του Αριστοφάνη, “Αγαμέμνων” του Αισχύλου, “Βάτραχοι” του Αριστοφάνη, “Αντιγόνη” του Σοφοκλή, “Μάκβεθ” του Ουίλιαμ Σαίξπιρ, “Φάουστ” του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, “Ένα Ονειρόδραμα” του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, “Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας” του Ουίλιαμ Σαίξπιρ, “Ερωτόκριτος” του Βιτσέντζου Κορνάρου, “Ο Βασιλικός” του Αντωνίου Μάτεση, “Το Ζευγάρωμα” του Γρηγόριου Ξενόπουλου, “Οι Πίθηκοι” του Γρηγόρη Βαφιά και “Γεωργάκης Ολύμπιος – Εμμανουήλ Παππάς – Οι ρίζες” των Γιώργου Κιτσόπουλου και Θάνου Κωτσόπουλου.

Η πορεία του στην Αθήνα και η Ρένα Βλαχοπούλου

Έπειτα κατέβηκε στην Αθήνα, όπου συμμετείχε σε διάφορες παραστάσεις. Το 1972 συμμετείχε στην κινηματογραφική ταινία “Αν Ήμουν Πλούσιος” σε σκηνοθεσία του Στέλιου Τατασόπουλου[2] και στην θεατρική παράσταση “Ριχάρδος Γ'” με τον Δημήτρη Χορν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς. Την χειμερινή περίοδο 1972-1973 εμφανίστηκε στο Μοντέρνο Θέατρο και στην παράσταση “Τα Πατατάκια” του Άρνολντ Ουέσκερ, το 1973 στο Θέατρο Μινώα στην παράσταση “Θέλω Έρωτα Όχι Πόλεμο”, την περίοδο 1973-1974 συμμετείχε στην περιοδεία της παράστασης “Ο Σεΐχης Της Καβάλας” με την Ρένα Βλαχοπούλου, συνεργασία που ευδοκίμησε, σύμφωνα με το Wikipedia, και τα επόμενα έτη της μεταδικτατορικής Ελλάδας, όταν επέστρεψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς και συμμετείχε την περίοδο 1974-1975 στην παράσταση “Παπαδόπουλος και Σία” και το 1975 στο ίδιο θέατρο στην παράσταση “Η Χαρτοπαίχτρα”.

Είχε την τύχη να συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Κώστας Βουτσάς, ο Στάθης Ψάλτης και άλλοι.

Πώς δημιουργήθηκε ο ρόλος του θρυλικού Ταμτάκου των 80’s

Ο Μιχάλης Μόσιος τη δεκαετία του 1970 έπαιζε τον γιο της Ρένας Βλαχοπούλου στο δημοτικό θέατρο Πειραιά στο έργο “Χαρτοπαίχτρα”. Τότε ήταν που δημιούργησε τον Ταμτάκο. Στην ίδια παράσταση έπαιζε και ο αείμνηστος Θέμης Μάνεσης που έκανε τον “παπατζή”.

Κάποια στιγμή ο Θέμης Μάνεσης απουσίασε και αναγκάστηκε να τον αντικαταστήσει. Πήρε από το βεστιάριο μια παλιά τραγιάσκα, ρούχα και περούκα ώστε να μην καταλάβει το κοινό ότι έκανε διπλό ρόλο και υποδύθηκε τον κλεφτοκοτά. Μόλις εμφανίστηκε στη σκηνή οι θεατές άρχισαν να γελούν και τότε η Βλαχοπούλου του είπε ότι κάνει και για επιθεώρηση.