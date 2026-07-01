Βενεζουέλα: Πολίτες ψάχνουν στα κατεστραμμένα κτίρια με τα χέρια, ενώ τα κυβερνητικά μηχανήματα παραμένουν αχρησιμοποίητα

Καθώς οι Βενεζουελάνοι στη Λα Γκουάιρα συνέχιζαν να ψάχνουν στα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων χθες, ένας κυβερνητικός εκσκαφέας στεκόταν ακίνητος δίπλα σε έναν σωρό από σκυρόδεμα και λυγισμένες ράβδους οπλισμού.

Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει σχεδόν μια εβδομάδα αφότου δύο ισχυροί σεισμοί κατέστρεψαν μεγάλο μέρος αυτής της παράκτιας πόλης. Τα βαριά μηχανήματα είναι ένα ζωτικό εργαλείο μετά τον σεισμό, ωστόσο όταν το CNN ρώτησε τον χειριστή του εκσκαφέα γιατί ήταν αδρανής, είπε ότι δεν υπήρχε βενζίνη για να βάλει.

Η Βενεζουέλα φιλοξενεί τα μεγαλύτερα αναφερόμενα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ωστόσο, μετά από έναν από τους χειρότερους σεισμούς εδώ και πάνω από έναν αιώνα, πολλοί από τους πολίτες της αναγκάστηκαν να ξεθάψουν τους φίλους και την οικογένειά τους από τα ερείπια με το χέρι, λόγω έλλειψης καυσίμων. Η απελπισία τους έρχεται καθώς η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική για την αντίδρασή της στην κρίση.

«Ο κόσμος είναι εξοργισμένος», δήλωσε η πολιτική αναλύτρια Κάρμεν Μπεατρίζ Φερνάντεζ , διευθύντρια της συμβουλευτικής εταιρείας DataStrategia. «Αυτό που βλέπουμε είναι αυτή η τραγωδία ως αντανάκλαση μιας άλλης τραγωδίας, η οποία αφιέρωνε τις δυνατότητες του κράτους αποκλειστικά στην καταστολή και την προπαγάνδα. Αποσυναρμολογήσατε την ικανότητα ενός κράτους να καλύπτει βασικές ανάγκες».

Πολίτες στα ερείπια με αξίνες, φτυάρια και γυμνά χέρια

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε ότι η κρίση της δίνει κίνητρο να επιστρέψει στη Βενεζουέλα από την εξορία στις ΗΠΑ, λέγοντας στο Fox News ότι αυτή και οι Βενεζουελάνοι «πρέπει να είναι μαζί».

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση υπερασπίστηκε την αντίδρασή της στους σεισμούς παρά το «αρχικό χάος», με τον κορυφαίο βουλευτή Χόρχε Ροντρίγκεζ να διακηρύσσει μια νέα πρωτοβουλία «στην οποία οι εθελοντές κατανέμονται σύμφωνα με τις καθορισμένες προτεραιότητες». Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέλο είπε από νωρίς στους Βενεζουελάνους να εμπιστεύονται την κυβέρνησή τους.

«Ζητάμε από τον λαό μας, εν μέσω αυτής της κατάστασης, να μπορέσουμε να οργανωθούμε στις κοινότητες, να μπορέσουμε να οργανωθούμε σε όλες τις δομές – πρέπει να γνωρίζουμε ποιος αγνοείται, πού βρισκόταν και ώστε να μπορούμε να κάνουμε το έργο διάσωσης με μεγαλύτερη ακρίβεια», δήλωσε ο Καμπέγιο την περασμένη Πέμπτη.

Οι επιπλέον πόροι είναι απολύτως απαραίτητοι στη Λα Γκουάιρα, μια από τις περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί περισσότερο, όπου η μυρωδιά της αποσύνθεσης γεμίζει τον υγρό αέρα. Το CNN είδε ανθρώπους να χρησιμοποιούν αξίνες, φτυάρια και γυμνά χέρια για να διαλύσουν τα κατεστραμμένα πολυώροφα κτίρια διαμερισμάτων.

«Χάσαμε πολύ χρόνο προσπαθώντας να βρούμε νέα εργαλεία για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως η κοπή χάλυβα», δήλωσε η Χάσελ Μεντόζα στο CNN. Η μηχανικός ήρθε αεροπορικώς από την Τάμπα για να προσπαθήσει να βρει τη μητέρα της, την αδερφή της, τον κουνιάδο της και τον ανιψιό της στα ερείπια της 9ώροφης πολυκατοικίας τους, οι οποίοι κοιμούνται στο έδαφος από τότε που έφτασαν πριν από δύο νύχτες.

Ο Μεντόζα είπε ότι η έρευνα ήταν εξαιρετικά δύσκολη χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία. Μια ομάδα πολιτικής άμυνας από τη γειτονική πολιτεία Αράγκουα δεν διέθετε κανέναν από τους απαραίτητους εξοπλισμούς για να διαλύσει γρήγορα τα ερείπια, είπε ο Μεντόζα. Ούτε τρυπάνια, ούτε αισθητήρες. Οι δωρεές νερού από την κυβέρνηση και αλλού ήταν χρήσιμες, αλλά δεν ήταν αρκετές.

Οι εκτιμήσεις για τα θύματα

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται, αν και με αργούς ρυθμούς. Την Τρίτη, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ραμίρεζ – αδελφός του υπηρεσιακού προέδρου – ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σημειώνοντας αύξηση περίπου 200 σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων πιστεύεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτιμά ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι δεκάδες χιλιάδες νεκροί. Ο Συντονιστής Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, Τζιανλούκα Ραμπόλα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και ο ΟΗΕ προμηθεύονται 10.000 σακούλες για πτώματα, εν αναμονή περισσότερων θανάτων.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ να κλάψω»

Ο Ντέιβις Ράμος δεν έχει κλάψει από τότε που οι κόρες του σκοτώθηκαν στους σεισμούς της περασμένης Τετάρτης. Δεν βλέπει το λόγο. Το κλάμα δεν θα τον βοηθήσει να σκάψει στα ερείπια της πολυκατοικίας των γονιών της γυναίκας του, όπου αυτός και άλλοι έχουν περάσει μέρες εκσκάπτοντας, ψάχνοντας για τα πτώματά τους.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ να κλάψω», εξομολογήθηκε ο Ράμος. «Αυτή τη στιγμή, παρόλο που η ψυχή μου ραγίζει μέσα μου, δεν μπορώ να σκεφτώ να κλάψω, γιατί τα δάκρυα δεν μπορούν να κινήσουν ούτε πέτρα. Αυτό που χρειάζομαι είναι δύναμη και θέληση».

Οι δύο κόρες του Ράμος –η 7χρονη Ντάρλινγκ Αντονέλα και η 2χρονη Ντούλσε Μαρία– έμεναν με τους παππούδες και τις προπαππούδες τους, οι οποίοι επίσης πέθαναν στους σεισμούς.

Εργαζόταν στο μεγάλο λιμάνι της πόλης όταν χτύπησαν οι σεισμοί. Έσπευσε στο κτίριο μέσα σε 30 λεπτά από τον πρώτο σεισμό. Έκτοτε σκάβει.

«Ζητάμε απλώς τη δύναμη να φτάσουμε εκεί που βρίσκονται και να τους δώσουμε ξεκούραση», είπε ο Ράμος. Είναι έκπληκτος από τη βοήθεια που έχει έρθει από όλη τη χώρα και από το εξωτερικό. «Από το απόγευμα της πρώτης ημέρας, είδαμε περιπολίες, πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης – τη διεθνή βοήθεια, ανθρώπους από άλλες πολιτείες που έχουν έρθει εδώ με γυμνά χέρια, με τα δικά τους χρήματα».