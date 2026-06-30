Βενεζουέλα: Σχεδόν 2.000 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Ξεπέρασαν τους 10.500 οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες αγνοούνται

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Συνεχίζει να επιδεινώνεται ο απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί πλησιάζουν πλέον τους 2.000.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροδρίγκες, 1.943 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί.

Ο αριθμός των τραυματιών έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τον προηγούμενο επίσημο απολογισμό, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής που εξακολουθεί να αποκαλύπτεται όσο προχωρούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ημέρες, καθώς η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται.

Σύμφωνα με το Reuters, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επικαλείται το Sky News από την ειδική πλατφόρμα καταγραφής αγνοουμένων, πάνω από 43.000 άνθρωποι παραμένουν αδήλωτοι ως προς την τύχη τους, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια.

Ο χρόνος λιγοστεύει για τους εγκλωβισμένους

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί ορισμένες διασώσεις ανθρώπων που επέζησαν για ημέρες κάτω από τα ερείπια, οι επικεφαλής των σωστικών συνεργείων παραδέχονται ότι οι ελπίδες εξανεμίζονται όσο περνά ο χρόνος.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει ήδη προμηθευτεί 10.000 σάκους περισυλλογής σορών, εκτιμώντας ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν επίσης ότι η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές επιδεινώνεται, καθώς το σύστημα Υγείας βρίσκεται στα όριά του, χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν άστεγοι και αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης επιδημιών.