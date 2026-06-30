Βενεζουέλα: Σχεδόν 2.000 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Ξεπέρασαν τους 10.500 οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες αγνοούνται

Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν ότι ο απολογισμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου πλησιάζει πλέον τους 2.000, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 10.500. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να προειδοποιούν για επιδείνωση της κατάστασης και τον ΟΗΕ να εκτιμά σημαντική αύξηση του τελικού αριθμού των θυμάτων.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία EFE/Boris Vergara
Φωτογραφία EFE/Boris Vergara
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζει να επιδεινώνεται ο απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί πλησιάζουν πλέον τους 2.000 και οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 10.500.
  • Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με το Reuters να αναφέρει περισσότερους από 50.000 και το Sky News πάνω από 43.000.
  • Οι ελπίδες εξανεμίζονται όσο περνά ο χρόνος για τους εγκλωβισμένους, ενώ ο ΟΗΕ έχει ήδη προμηθευτεί 10.000 σάκους περισυλλογής σορών.

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Συνεχίζει να επιδεινώνεται ο απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί πλησιάζουν πλέον τους 2.000.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροδρίγκες, 1.943 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί.

Ο αριθμός των τραυματιών έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τον προηγούμενο επίσημο απολογισμό, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής που εξακολουθεί να αποκαλύπτεται όσο προχωρούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ημέρες, καθώς η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται.

Σύμφωνα με το Reuters, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επικαλείται το Sky News από την ειδική πλατφόρμα καταγραφής αγνοουμένων, πάνω από 43.000 άνθρωποι παραμένουν αδήλωτοι ως προς την τύχη τους, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια.

Ο χρόνος λιγοστεύει για τους εγκλωβισμένους

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί ορισμένες διασώσεις ανθρώπων που επέζησαν για ημέρες κάτω από τα ερείπια, οι επικεφαλής των σωστικών συνεργείων παραδέχονται ότι οι ελπίδες εξανεμίζονται όσο περνά ο χρόνος.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει ήδη προμηθευτεί 10.000 σάκους περισυλλογής σορών, εκτιμώντας ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν επίσης ότι η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές επιδεινώνεται, καθώς το σύστημα Υγείας βρίσκεται στα όριά του, χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν άστεγοι και αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης επιδημιών.

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