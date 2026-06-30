Θαύμα στη Βενεζουέλα: Διασώθηκε ζωντανό παιδί 3 ετών έπειτα από 6 ημέρες κάτω από τα συντρίμμια

Η διάσωση ενός τρίχρονου παιδιού, το οποίο ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια κτιρίου στο Καράκας μετά από έξι ημέρες εγκλωβισμού, αποτελεί μια σπάνια αχτίδα ελπίδας μέσα στην τραγωδία των φονικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα έρευνας και διάσωσης, με το παιδί να βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και να μεταφέρεται σε νοσοκομείο.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: Reuters
Πηγή: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα τρίχρονο παιδί διασώθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια κτιρίου στο Καράκας, έξι ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα έρευνας και διάσωσης, με το παιδί να βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και να μεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
  • Η διάσωση αποτελεί μία από τις ελάχιστες αισιόδοξες εξελίξεις, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται και ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να αυξάνεται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία σπάνια αχτίδα ελπίδας μέσα στην τραγωδία που προκάλεσαν οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα αποτέλεσε η διάσωση ενός τρίχρονου παιδιού, το οποίο ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια κτιρίου στο Καράκας, όπου παρέμενε εγκλωβισμένο επί έξι ημέρες.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ιορδανίας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη διεθνή ομάδα έρευνας και διάσωσης της χώρας, η οποία εργάστηκε επί πολλές ώρες για να απομακρύνει με απόλυτη προσοχή τα συντρίμμια χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο διασωστικό εξοπλισμό.

Παρακολουθούσαν συνεχώς τα ζωτικά του σημεία

Οι διασώστες παρακολουθούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης την κατάσταση του παιδιού με τη βοήθεια θερμικών καμερών, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι κάθε κίνηση θα γινόταν με ασφάλεια.

Το τρίχρονο βρέθηκε ζωντανό και σε σταθερή κατάσταση. Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του.

Η διάσωση αποτελεί μία από τις ελάχιστες αισιόδοξες εξελίξεις μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται και ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να αυξάνεται.

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