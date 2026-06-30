Τραγωδία στο Πακιστάν: Νεκρά 14 παιδιά έπειτα από κατάρρευση στέγης σε κέντρο διδασκαλίας – ΒΙΝΤΕΟ

Στη Λαχόρη του ανατολικού Πακιστάν, η κατάρρευση στέγης σε κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 14 παιδιών και τον τραυματισμό πέντε. Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα σε σχέση με το δυστύχημα, ενώ ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια πολύτιμων ζωών. Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφαλείας και κακής ποιότητας υλικών.

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Πηγή: BSS NEWS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 14 παιδιά σκοτώθηκαν στη Λαχόρη του Πακιστάν, όταν κατέρρευσε η στέγη ενός κέντρου ενισχυτικής διδασκαλίας. – Άλλα πέντε παιδιά τραυματίστηκαν στην τραγωδία, ενώ ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τη «θλίψη του για την απώλεια πολύτιμων ζωών». – Οι καταρρεύσεις στέγης και κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν, κυρίως λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφαλείας και της χρήσης κακής ποιότητας οικοδομικών υλικών.

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Τραγωδία στο Πακιστάν, καθώς 14 παιδιά σκοτώθηκαν, έπειτα από την κατάρρευση στέγης ενός κέντρου ενισχυτικής διδασκαλίας στη Λαχόρη, 

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Άλλα πέντε παιδιά τραυματίστηκαν στην τραγωδία, η οποία σημειώθηκε στο Μπάστι Εϊντ Γκαχ, στην περιοχή Κάχνα Ναού, στο νότιο τμήμα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Πακιστάν, δήλωσε εκπρόσωπος της Edhi σε ανακοίνωσή του.

 

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Ο αριθμός των νεκρών, επιβεβαιώθηκε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον υπουργό Υγείας της επαρχίας όπου βρίσκεται η Λαχόρη.

Δύο άτομα, έχουν συλληφθεί σε σχέση με το δυστύχημα, τόνισε η επαρχιακή αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τη «θλίψη του για την απώλεια πολύτιμων ζωών».

Οι καταρρεύσεις στέγης και κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν, κυρίως λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφαλείας και της χρήσης κακής ποιότητας, οικοδομικών υλικών.

Τον Ιούλιο του 2025, 27 άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους και 10 άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε ένα πενταόροφο κτήριο, σε μια φτωχογειτονιά του Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν.

Πηγή: BSS NEWS  

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