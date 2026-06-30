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Πετράλωνα: Σαθρό υπέδαφος και εργασίες θεμελίωσης στο «μικροσκόπιο» για την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Η κατάρρευση μιας 4όροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, το μεσημέρι της Τρίτης, προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες εκτέλεσης εργασιών θεμελίωσης σε παρακείμενο οικόπεδο.

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Πετράλωνα, κατάρρευση πολυκατοικίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατέρρευσε 4όροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών θεμελίωσης σε παρακείμενο οικόπεδο. Το υπέδαφος φέρεται να ήταν σαθρό, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα.
  • Οι ένοικοι της γειτονικής πολυκατοικίας ενημερώθηκαν άμεσα και πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως, πριν την κατάρρευση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Αρχικές πληροφορίες για αγνοούμενα άτομα διαψεύστηκαν, καθώς όλοι εντοπίστηκαν ασφαλείς. Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται στα συντρίμμια και στο εργοτάξιο για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο εγκλωβισμού.

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Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών θεμελίωσης σε υπό ανέγερση οικοδομή στα Πετράλωνα έχει προκαλέσει η κατάρρευση 4όροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22, η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών σε παρακείμενο οικόπεδο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τις εργασίες εκσκαφής και αφαίρεσης υποστυλωμάτων στα θεμέλια της νέας οικοδομής, οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν ότι το έδαφος άρχισε να υποχωρεί. Όπως αναφέρθηκε, το υπέδαφος φέρεται να ήταν σαθρό, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Οι μηχανικοί και οι εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο ενημέρωσαν άμεσα τους ενοίκους της γειτονικής πολυκατοικίας να εγκαταλείψουν το κτίριο. Οι κάτοικοι πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως και λίγη ώρα αργότερα κατέρρευσαν αρχικά τμήματα της υπό ανέγερση οικοδομής, τα οποία συμπαρέσυραν την παλαιά 4όροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα.

Πετράλωνα

Αμέσως μετά την κατάρρευση, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ, διασώστες με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για τέσσερα αγνοούμενα άτομα, γεγονός που κινητοποίησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας στα συντρίμμια.

Ωστόσο, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι οι τρεις από τους φερόμενους ως αγνοούμενους επικοινώνησαν με συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ εντοπίστηκε και μία γυναίκα που βρισκόταν εκτός Αθηνών, στο Ναύπλιο, για διακοπές και δεν είχε απαντήσει στις πρώτες τηλεφωνικές κλήσεις.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένδειξη για εγκλωβισμένα άτομα, οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στα συντρίμμια της πολυκατοικίας όσο και στο γειτονικό εργοτάξιο, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο παρουσίας ενοίκου ή εργαζομένου κάτω από τους τόνους των μπαζών.

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