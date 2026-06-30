Τίνα Μεσσαροπούλου: Το βίντεο από την επίσκεψή της στον «Ευαγγελισμό» με τον Γιώργο Μυλωνάκη – «Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμασταν όρθιοι»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την Τρίτη 30 Ιουνίου ο Γιώργος Μυλωνάκης μαζί με την Τίνα Μεσσαροπούλου επισκέφτηκαν τον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ευχαριστήσουν όσους εργάζονται στο νοσοκομείο, για τη στήριξη και τη βοήθειά τους, στη διάρκεια της μεγάλης μάχης που έδωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Η δημοσιογράφος και σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου, σε ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο από την επίσκεψή τους στον «Ευαγγελισμό», το οποίο συνόδευσε με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα.

Στο βίντεο, βλέπουμε την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Γιώργο Μυλωνάκη κατά την συνάντησή τους με μέλη του προσωπικού του «Ευαγγελισμού».

«Μπορεί σε αυτούς τους διαδρόμους να έζησα τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου, ωστόσο, επιστρέφοντας, αισθάνθηκα μόνο απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξανασυνάντησα.

Το ευχαριστώ είναι λίγο! ΥΓ Σας το είχα υποσχεθεί ότι θα ερχόμασταν όρθιοι!», έχει γράψει στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tina Messaropoulou (@tinamess)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης σε δημοσίευσή του, ανέφερε πως: «Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.

Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο».