Γιώργος Μυλωνάκης: «Κάποιες μάχες κερδίζονται μαζί» – Η επίσκεψη στον «Ευαγγελισμό» και το «ευχαριστώ» στους γιατρούς

Ο Γιώργος Μυλωνάκης προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» που τον στήριξαν. Ο ίδιος τόνισε τη σημασία της επιστήμης, της ανθρωπιάς, της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης, καθώς και της υποστήριξης της οικογένειας και των φίλων του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Γιώργος Μυλωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης, στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, επισκέφθηκε τον «Ευαγγελισμό» για να πει «ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς» στο προσωπικό του νοσοκομείου.
  • Ευχαρίστησε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το βοηθητικό προσωπικό, αναφέροντας ότι «καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό».
  • Τόνισε πως «κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί» και υπογράμμισε ότι «η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στην πρώτη ανάρτησή του μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του προχώρησε πριν από λίγο ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το Κέντρο Αποκατάστασης – Η συγκινητική ανάρτηση στενού του συνεργάτη

Συγκεκριμένα ανέβασε μία φωτογραφία στα social media, όπου απαθανατίζεται ο ίδιος και η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου μαζί με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του “Ευαγγελισμού”.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, «σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου».

Γιώργος Μυλωνάκης: «Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου» – Η συγκινητική ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στην Ελλάδα από το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.

Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Milonakis (@georgemilon)

Το βίντεο του διοικητή του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

Ο διοικητής του “Ευαγγελισμού”, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος ανέβασε στον λογαριασμό του στο TikTok βίντεο από την επίσκεψη του Γιώργου Μυλωνάκη και της συζύγου του, Τίνας Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο.

Σε αυτό φαίνεται ο κ. Μυλωνάκης να μπαίνει στο τμήμα ΜΕΘ του νοσοκομείου και να χαιρετά διά χειραψίας το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ευχαριστώντας τους που στάθηκαν στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα της περιπέτειας της υγείας του.

Δείτε το βίντεο:

@anastasiogrigoropoulos♬ Path of Light – Líricus Instrumental

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ