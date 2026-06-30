Πολάκης: Ζητεί την παραίτηση Φάμελλου και δηλώνει «παρών»

Ο Παύλος Πολάκης επανήλθε με ανάρτηση στα social media, ζητώντας την άμεση παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, και δηλώνει «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προτείνει επίσης την επάνοδό του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και την έναρξη συνομιλιών για ένα ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο.

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Πολιτική

Πολάκης Φάμελλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παύλος Πολάκης επανήλθε με ανάρτηση στα social media με την οποία ζητεί την άμεση παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ενώ δηλώνει «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
  • Μεταξύ των αιτημάτων του είναι η άμεση επάνοδός του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
  • Ζητεί επίσης άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής για συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής και επιτροπής προγράμματος, καθώς και εκκίνηση συνομιλιών για ένα ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Παύλος Πολάκης επανήλθε με ανάρτηση στα social media με την οποία ζητεί την άμεση παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ενώ δηλώνει «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Δείτε την ανάρτηση

Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:
1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)
3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:
α. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής
β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.
4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.
Παύλος Πολάκης μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προφανώς ΟΧΙ ανεξάρτητος βουλευτής

 

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