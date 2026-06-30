Καιρίδης στον πρόεδρο του Τουρκικού Κοινοβουλίου: Να αρθούν οι απειλές πολέμου προς την Ελλάδα – Είναι απαράδεκτες και αναχρονιστικές

Ηχηρή παρέμβαση έκανε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης κατά τη διάρκεια της διάσκεψης εκπροσώπων του Κοινοβουλίων των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, ενόψει της συνόδου κορυφής Συμμαχίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 7-8 Ιουλίου

Η Ελλάδα στη διάσκεψη εκπροσωπήθηκε από βουλευτές, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος, έχοντας απέναντί του τον πρόεδρο του Τουρκικού Κοινοβουλίου Νουμάν Κουρτουλμούς είπε ότι η Τουρκία πρέπει να αποσύρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας. Όλα αυτά έγιναν, παρουσία τόσο ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όσο και του πρώην υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ.

«Eπιτρέψτε μου να πω, είμαστε ειλικρινείς όταν απλώνουμε το χέρι της φιλίας. Ωστόσο, από το 1995, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, της οποίας έχετε την τιμή να ηγείστε, έχει εκδώσει διακήρυξη που συνιστά απειλή πολέμου κατά της χώρας μου, σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της στο Αιγαίο» είπε ο κ. Καιρίδης.

«Επιτρέψτε μου να πω με κάθε ειλικρίνεια, και ως ένθερμος υποστηρικτής της ελληνοτουρκικής φιλίας, ότι αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο, αναχρονιστικό και επιζήμιο. Σας καλώ, ως Πρόεδρο του Τουρκικού Κοινοβουλίου, μαζί με τους αξιότιμους συναδέλφους σας, μεταξύ των οποίων και ο καλός μου φίλος Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ένας πολύ έμπειρος πολιτικός που ηγείται της τουρκικής αντιπροσωπείας, να συνεργαστείτε ώστε να αρθούν, να καταργηθούν και να εγκαταλειφθούν αυτού του είδους οι απειλές πολέμου, γιατί στη σημερινή εποχή έχουμε ανάγκη από ενότητα περισσότερο από ποτέ» πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων.