Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων

Η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 άνοιξε από την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην ειδική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και ο Υφυπουργός, Νίκος Παπαϊωάννου, τονίζουν τη σημασία της ενίσχυσης αυτής για τη στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους, καθώς και τον στόχο διπλασιασμού της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών έως το 2030.

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Oικονομία

στεγαστικό επίδομα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 θα ανοίξει στις 30 Ιουνίου 2026 και θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή stegastiko.minedu.gov.gr και να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς TAXISnet για την είσοδό τους.
  • Το υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι η ενίσχυση αποτελεί «ουσιαστική συμβολή στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μια επένδυση στη δυνατότητα κάθε νέου να σπουδάσει με αξιοπρέπεια».

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Από σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι- δικαιούχοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, όπως ενημερώνει με ανακοίνωση του το  υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος  https://stegastiko.minedu.gov.gr , προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο  εδώ

 Στόχος είναι έως το 2030 να διπλασιαστεί η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών

Η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:  «Σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές ελληνικές
οικογένειες, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, μειώνοντας τα οικονομικά βάρη που συνοδεύουν τη φοίτηση και δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες σπουδών για όλους. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας για το στεγαστικό επίδομα, κάνουμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να στηριχθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές και οι οικογένειές τους. Από το 2019, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι η φοιτητική μέριμνα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Το στεγαστικό επίδομα δεν είναι απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά μια ουσιαστική συμβολή στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μια επένδυση στη δυνατότητα κάθε νέου να σπουδάσει με αξιοπρέπεια, όπου κι αν βρίσκεται το Πανεπιστήμιό του. Εφαρμόζοντας ένα Σχέδιο Δίκαιης Στήριξης της Φοιτητικής Στέγης, συνεχίζουμε πέραν της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, να ανακαινίζουμε και να δημιουργούμε σύγχρονες φοιτητικές εστίες, ώστε κάθε φοιτητής να απολαμβάνει ένα αξιοπρεπές στεγαστικό περιβάλλον. Η πολιτική μας όμως, δεν σταματά εδώ. Στόχος είναι έως το 2030 να διπλασιάσουμε ουσιαστικά την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών, από το 7% στο 15%. Γιατί η στήριξη της νέας γενιάς, αποτελεί επιλογή ευθύνης και επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας».

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε: «Η στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα συνεχίζουμε να ενισχύουμε έμπρακτα τη φοιτητική μέριμνα. Η σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ίδιου του επιδόματος και τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων φοιτητικών εστιών, αποδεικνύει ότι επενδύουμε συστηματικά στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και στηρίζουμε ουσιαστικά όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους».

 

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