Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία

«Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία», τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε ειδική αναφορά στο μέτωπο της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε νούμερο ένα προτεραιότητα όσον αφορά στην κυβερνητική στρατηγική των επομένων μηνών. Μάλιστα στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.

«Η διαφαινόμενη ειρήνη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος», ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης, προσέθεσε ότι «προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες και προφανώς και οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου».

Τόνισε επίσης, με αφορμή τις χθεσινές κυβερνητικές ανακοινώσεις, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους φορείς της αγοράς, ότι θα παγώσουν οι τιμές για το επόμενο δίμηνο. Αμέσως μετά θα έρθει στο προσκήνιο η εθνική συμφωνία από τον Σεπτέμβριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, που θα κρατάει χαμηλές τις τιμές σε βασικά προϊόντα σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

«Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντίληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από τον Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους», ανέφερε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.

«Προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα», συμπλήρωσε.

Περνώντας στον βασικό κορμό της ατζέντας της συνεδρίασης ο κ. Μητσοτάκης τόνισε:

«Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους έξι μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε ένα εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνεται με 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα ενόψει του καλοκαιριού για τις οικογένειες με παιδιά. Να θυμίσω επίσης το νομοθετημένο αυξημένο ετήσιο βοήθημα των χαμηλοσυνταξιούχων και την επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων που θα λάβουν όλοι οι ενοικιαστές της χώρας τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, υλοποιήσαμε σημαντικές μας δεσμεύσεις. Αναφέρω ενδεικτικά την κοινωνική συμφωνία για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων, μια πρωτοβουλία η οποία χαιρετίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ήδη οδηγήσει σε ένα σημαντικό αριθμό συμβάσεων εργασίας που έχουν υπογραφεί, με απολαβές, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία, πολύ υψηλότερες του κατώτατου μισθού, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι όταν υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει σε εργοδότες και σε εργαζόμενους να συμφωνήσουν, οι πρώτοι κερδισμένοι είναι τελικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι».