Αττική: Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση κυκλώματος που διέπραττε διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες – 8 συλλήψεις

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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με δράση στην Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης διέπρατταν κλοπές και διαρρήξεις σε κατοικίες, αλλά και τηλεφωνικές απάτες, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Mέχρι στιγμής οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση με περισσότερα στοιχεία, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.