Μάρω Κοντού: «Αν η εικόνα της είναι ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο», λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος

Η ηθοποιός Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» με την κατάσταση της υγείας της να έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες δύο ημέρες. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι αν η εικόνα της παραμείνει η ίδια, αναμένεται να λάβει εξιτήριο το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν», με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, να δίνει νεότερα για την κατάσταση της υγείας της.
  • Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εξήγησε πως η κατάσταση της υγείας της αγαπημένης ηθοποιού έχει σταθεροποιηθεί εδώ και περίπου δύο μέρες.
  • «Αν η εικόνα της είναι ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο», δήλωσε ο κ. Γιαννάκος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» εδώ και κάποιες ημέρες, με το κοινό να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα όσα γίνονται γνωστά για την κατάσταση της υγείας της. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, «Το Πρωινό».

Μάρω Κοντού: «Πάντα βαστάω μαχαίρι, δεν το είχα για κακό», λέει ο 93χρονος που ήθελε να μπει στο δωμάτιo της ηθοποιού στο «Αττικόν»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, εξήγησε πως η κατάσταση της υγείας της αγαπημένης ηθοποιού τις τελευταίες δύο μέρες έχει σταθεροποιηθεί. Μάλιστα, ανέφερε ότι αν η εικόνα της είναι ίδια σήμερα, που θα την επισκεφτούν οι γιατροί, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι: «Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές ημέρες στη καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή της εδώ και μία-δύο μέρες, και οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη. Αν η εικόνα της είναι ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο».

Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται με σπασμένο πόδι, κάκωση στο ισχίο και κάταγμα πλευρού – Τι αναφέρει η ίδια

«Η Μάρω Κοντού νοσηλεύτηκε στη καρδιολογική κλινική σε τετράκλινο θάλαμο, ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση, και ήταν η χαρά του θαλάμου. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες, ένας άνθρωπος πραγματικά καταπληκτικός. Ψύχραιμη, χαμογελαστή, με το καλό λόγο στους άλλους ασθενείς, και να τους λέει ιστορίες από το θέατρο, πραγματικά σας λέω μία καταπληκτική γυναίκα», συνέχισε.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ