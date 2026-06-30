Μάρω Κοντού: «Αν η εικόνα της είναι ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο», λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» εδώ και κάποιες ημέρες, με το κοινό να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα όσα γίνονται γνωστά για την κατάσταση της υγείας της. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, «Το Πρωινό».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, εξήγησε πως η κατάσταση της υγείας της αγαπημένης ηθοποιού τις τελευταίες δύο μέρες έχει σταθεροποιηθεί. Μάλιστα, ανέφερε ότι αν η εικόνα της είναι ίδια σήμερα, που θα την επισκεφτούν οι γιατροί, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι: «Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές ημέρες στη καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή της εδώ και μία-δύο μέρες, και οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη. Αν η εικόνα της είναι ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο».

«Η Μάρω Κοντού νοσηλεύτηκε στη καρδιολογική κλινική σε τετράκλινο θάλαμο, ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση, και ήταν η χαρά του θαλάμου. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες, ένας άνθρωπος πραγματικά καταπληκτικός. Ψύχραιμη, χαμογελαστή, με το καλό λόγο στους άλλους ασθενείς, και να τους λέει ιστορίες από το θέατρο, πραγματικά σας λέω μία καταπληκτική γυναίκα», συνέχισε.