Μάρω Κοντού: «Πάντα βαστάω μαχαίρι, δεν το είχα για κακό», λέει ο 93χρονος που ήθελε να μπει στο δωμάτιo της ηθοποιού στο «Αττικόν»

Ένας 93χρονος άνδρας κατάφερε να φτάσει μέχρι τον όροφο όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός Μάρω Κοντού στο νοσοκομείο Αττικόν, έχοντας μαζί του ένα μαχαίρι, προκαλώντας αναστάτωση. Η έγκαιρη παρέμβαση νοσηλεύτριας και προσωπικού ασφαλείας απέτρεψε την είσοδό του στο δωμάτιο της ηθοποιού, ενώ ο άνδρας οδηγήθηκε στις Αρχές και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Το συμβάν επανέφερε στο προσκήνιο τις συζητήσεις για τα μέτρα φύλαξης στα δημόσια νοσοκομεία.

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Η ηθοποιός συνεχίζει τη νοσηλεία της στο Αττικόν
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας 93χρονος άνδρας κατάφερε να φτάσει μέχρι τον όροφο όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός Μάρω Κοντού, έχοντας μαζί του ένα μαχαίρι.
  • Η έγκαιρη παρέμβαση νοσηλεύτριας και προσωπικού ασφαλείας απέτρεψε την είσοδό του στο δωμάτιο της ηθοποιού, ενώ ο άνδρας οδηγήθηκε στις Αρχές.
  • Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ το συμβάν επανέφερε στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την ασφάλεια στα δημόσια νοσοκομεία.

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/6/2026) στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας 93χρονος άνδρας κατάφερε να φτάσει μέχρι τον όροφο όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός Μάρω Κοντού, έχοντας μαζί του ένα μαχαίρι. Η έγκαιρη παρέμβαση νοσηλεύτριας και προσωπικού ασφαλείας απέτρεψε την είσοδό του στο δωμάτιο της ηθοποιού, ενώ ο άνδρας οδηγήθηκε στις Αρχές.

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«Βρέθηκε στον διάδρομο καρδιολογικής και παιδιατρικής να περιφέρεται  στις 22.00 το βράδυ», είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Μια νοσηλεύτρια παραξενεύεται από την παρουσία του άνδρα στον διάδρομο του νοσοκομείου και τον ρώτησε: «Γεια σας κύριε, τι κάνετε εδώ τέτοια ώρα; Μπορώ κάπως να σας βοηθήσω;»

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«Έχω έρθει να επισκεφτώ την Μάρω Κοντού. Είμαι συγγενής της» είπε ο ηλικιωμένος, με τη νοσηλεύτρια να του απαντά: «Μα οι ώρες επισκεπτηρίου είναι έξι με οκτώ. Τέτοια ώρα, δέκα παρά τέταρτο δεν υπάρχει επισκεπτήριο».

Η νοσηλεύτρια γρήγορα αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πάει καλά, Με την άκρη του ματιού της παρατήρησε ότι στην πίσω τσέπη του παντελονιού του 93χρονου εξείχε κάτι, γεγονός που την κινητοποίησε άμεσα και ειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές.

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Η μαρτυρία του φύλακα που αφόπλισε τον 93χρονο

Τη δική του περιγραφή για τα όσα εκτυλίχθηκαν έδωσε ο φύλακας που τον ακινητοποίησε, εξηγώντας πώς αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και πώς κατάφερε να του αφαιρέσει το μαχαίρι χωρίς να προκληθεί ένταση.

«Ήρθε για επισκεπτήριο 10 η ώρα το βράδυ. Περιφερόταν και τον σταματήσανε οι συνάδελφοι. Με καλέσανε εμένα και σαν υπεύθυνος βάρδιας και πήγα. Και τον είδαμε, μας κίνησε την περιέργεια. Είχε φτάσει, ναι(στον διάδρομο όπου ήταν το δωμάτιο της Μάρως Κοντού. Έλεγε ότι θέλει να πάει εκεί, ας πούμε. Ότι είναι ξάδερφος λέει και κάτι τέτοια. Εγώ τον κατέβασα κάτω τον πήγαμε σε ένα χώρο στο προαύλιο, έτσι μακριά από τους υπόλοιπους και κάλεσα την αστυνομία για εξακρίβωση. Ήταν στο τσαντάκι του (το μαχαίρι) και φόραγε ένα τσαντάκι κρεμαστό και ήταν σε εμφανές σημείο. Αλλά ο άνθρωπος φαινόταν ότι δεν ήταν καλά. Όταν του το πήρα εγώ σε ανύποπτο χρόνο, φώναζε, τον απασχόλησα και του το πήρα με την πρώτη ευκαιρία. Απίστευτο κι όμως αληθινό».

«Πάντα βαστάω μαχαίρι, δεν το είχα για κακό»

«Μαχαίρι εγώ βαστάω πάντοτε. Δεν το είχα για κακό εγώ. Περπατάω τη νύχτα, το είχα σκοπό να γυρίσω. Τώρα μου λένε είναι στο παθολογικό. Μπορεί αν την έβρισκα κι έξω. Μόλις πήγα εγώ, με περικύκλωσαν όλοι. Εγώ είμαι από μάνα ορφανός, και από πατέρα ορφανός. Ο πατέρας μου ήτανε από την Κωνσταντινούπολη», είπε ο 93χρονος.

Ο 93χρονος που αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάγεται από το Αργυρόκαστρο και είναι κάτοικος Αγίου Παντελεήμονα.

Ποια είναι η κατάσταση υγείας της Μάρως Κοντού

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρω Κοντού δεν ενημερώθηκε χτες βράδυ (24/06/2026), για το περιστατικό με τον 93χρονο. Η ηθοποιός εξακολουθεί να νοσηλεύεται για δεύτερη εβδομάδα στο «Αττικόν», εξαιτίας ενός τραυματισμού που είχε έπειτα από πτώση στο σπίτι της.

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