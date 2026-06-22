Μάρω Κοντού: Για όγδοη ημέρα στο νοσοκομείο «Αττικόν» – Τα νεότερα για την υγεία της

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται για όγδοη ημέρα στο νοσοκομείο «Αττικόν» μετά από ατύχημα στο σπίτι της, όπου υπέστη κάκωση στο ισχίο και έσπασε πλευρό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για 8η ημέρα νοσηλεύεται στο «Αττικόν» η Μάρω Κοντού μετά το ατύχημα που είχε στο σπίτι της.
  • Όπως είχε πει η ίδια η ηθοποιός, έπεσε μέσα στο σπίτι της με αποτέλεσμα να υποστεί κάκωση στο ισχίο της και να σπάσει πλευρό.
  • Η Μάρω Κοντού έκλεισε τα 92 της στο νοσοκομείο, ενώ δεν έχει ακόμα αποφασιστεί αν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για 8η ημέρα νοσηλεύεται στο «Αττικόν» η Μάρω Κοντού μετά το ατύχημα που είχε στο σπίτι της. Μάλιστα η αγαπημένη ηθοποιός χθες, είχε γενέθλια, καθώς έκλεισε τα 92 της, αλλά τα πέρασε στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

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Όπως είχε πει η ίδια η ηθοποιός, απαντώντας στα όσα είχαν ακουστεί σε σχέση με την υγεία της και την αιτία νοσηλείας της, έπεσε μέσα στο σπίτι της με αποτέλεσμα να υποστεί κάκωση στο ισχίο της και να σπάσει πλευρό.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται από πάνω της, ενώ δεν έχει ακόμα αποφασιστεί αν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μάρω Κοντού: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

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