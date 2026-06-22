Παύλος Κουρτίδης: Πέθανε ο ηθοποιός – «Καλέ μου φίλε, θα μας λείπεις…»

Πέθανε ο ηθοποιός, Παύλος Κουρτίδης έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Facebook, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε ότι αποχώρησε από τη ζωή μετά από βαθιά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο, έναν πολυχώρο πολιτισμού με θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις χορού .που δεν ξεχνιούνται ..

Ο Παύλος Κουρτίδης δεν είναι πια εδώ κι είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας.. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τον θαύμασα άπειρες φορές επί σκηνής κι είχαμε ταυτιστεί στις ιδέες μας. Άφησε το υποκριτικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση στις Άγριες Μέλισσες και το Κόκκινο Ποτάμι.. Θα ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του.. Συλλυπητήρια στην πολύτιμη οικογένεια του… Παύλο Καλέ μου φίλε θα μας λείπεις…».