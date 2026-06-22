Παύλος Κουρτίδης: Πέθανε ο ηθοποιός – «Καλέ μου φίλε, θα μας λείπεις…»

Ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης απεβίωσε έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια, με την είδηση να γνωστοποιείται από τον Σπύρο Μπιμπίλα μέσω ανάρτησης στο Facebook, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

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Παύλος Κουρτίδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέθανε ο ηθοποιός, Παύλος Κουρτίδης έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια.
  • Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Facebook, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε πως ‘ο Παύλος Κουρτίδης δεν είναι πια εδώ κι είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας’, τονίζοντας ότι ήταν ‘ακάματος εργάτης του θεάτρου, πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης’.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πέθανε ο ηθοποιός, Παύλος Κουρτίδης έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Facebook, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε ότι αποχώρησε από τη ζωή μετά από βαθιά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο, έναν πολυχώρο πολιτισμού με θεατρικές παραστάσεις  και παραστάσεις χορού .που δεν ξεχνιούνται ..

Ο Παύλος Κουρτίδης δεν είναι πια εδώ κι είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας.. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, πολυτάλαντος,  χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τον θαύμασα άπειρες φορές επί σκηνής κι είχαμε ταυτιστεί στις ιδέες μας. Άφησε το υποκριτικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση στις Άγριες Μέλισσες και το Κόκκινο Ποτάμι..  Θα ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του.. Συλλυπητήρια στην πολύτιμη  οικογένεια του… Παύλο Καλέ μου φίλε θα μας λείπεις…».

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