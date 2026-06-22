Τζάστιν Κάρι: Πέθανε σε ηλικία 50 ετών ο μπασίστας του θρυλικού «Kiss Me» των Sixpence None the Richer

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 50 ετών άφησε ο Τζάστιν Κάρι, ο μπασίστας του υποψήφιου για Grammy συγκροτήματος Sixpence None the Richer.

Ο θάνατος του ταλαντούχου μουσικού επήλθε λίγες ημέρες έπειτα από ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο οδήγησε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις και νοσηλεία στην εντατική.

Σύμφωνα με μια σπαρακτική ενημέρωση στη σελίδα GoFundMe που είχε δημιουργηθεί για τη στήριξη της οικογένειάς του, ο μουσικός «έφυγε» ειρηνικά την Πέμπτη, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Λίντα.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, Λέι Νας, είχε απευθύνει επείγουσα έκκληση στους θαυμαστές για προσευχές, καθώς ο Κέρι νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μετά τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε λόγω του εγκεφαλικού.

Η πορεία με τους Sixpence None the Richer και οι μεγάλες επιτυχίες

Οι Sixpence None The Richer ξεκίνησαν την πορεία τους το 1992, με τον Τζάστιν Κέρι να εντάσσεται στο σχήμα πέντε χρόνια αργότερα, το 1997.

Η είσοδός του συνέπεσε χρονικά με την παγκόσμια εκτόξευση του συγκροτήματος, η οποία ήρθε μέσα από τον ομώνυμο δίσκο τους, «Sixpence None the Richer».



Το άλμπουμ περιλάμβανε την εμβληματική και τεράστια επιτυχία «Kiss Me», η οποία σκαρφάλωσε μέχρι το Νούμερο 2 του Billboard Hot 100 και χάρισε στο συγκρότημα μια υποψηφιότητα για βραβείο Grammy το 2000, στην κατηγορία Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals.

Το 1999 ακολούθησε άλλη μια μεγάλη επιτυχία, η ονειρική διασκευή τους στο τραγούδι «There She Goes» των The La’s.

Ο ίδιος ο Κέρι, αναφερόμενος στην καριέρα του, είχε γράψει στην προσωπική του ιστοσελίδα: «Ως μέλος των Sixpence None The Richer, ήμουν αρκετά τυχερός ώστε να καβαλήσω ένα κύμα εμπειριών που μου έμαθε πολλά για τη μουσική βιομηχανία. Μερικές φορές με τον εύκολο τρόπο, και μερικές φορές με τον δύσκολο!»

Μια πολυσύνθετη καριέρα και το «αντίο» της Λέι Νας

Πέρα από τη σταθερή του πορεία με το συγκρότημα, ο Κέρι ήταν ένας εξαιρετικά ενεργός session μουσικός.

Είχε ηχογραφήσει και εμφανιστεί ζωντανά με μια μακρά λίστα καλλιτεχνών που κάλυπταν τη country, τη ροκ και τη χριστιανική μουσική, μεταξύ των οποίων οι Counting Crows, ο Paul Brandt, η Jennifer Knapp, οι Over the Rhine, καθώς και η Λέι Νας στην προσωπική της σόλο καριέρα.

Η Λέι Νας, εμφανώς συγκινημένη, απέτισε φόρο τιμής στον επί χρόνια συνεργάτη της, περιγράφοντας τον Κέρι ως «ευγενικό, ταλαντούχο και έναν από τους πιο αστείους ανθρώπους» που γνώρισε ποτέ.



Η frontwoman του συγκροτήματος μοιράστηκε αναμνήσεις από τα γεμάτα funk περάσματα που έκανε με το μπάσο του, αλλά και από τις φορές που την είχε… διασώσει αργά τη νύχτα σε διάφορα ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια των περιοδειών, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως «ανυπομονούσα να είμαι φίλη του για πολύ καιρό ακόμα».