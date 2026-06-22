Στάρμερ: Αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την παραίτησή του – Το πλάνο αποχώρησης «με τους δικούς του όρους»

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσημη έναρξη της διαδικασίας διαδοχής στην Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει το πρωί της Δευτέρας το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Η κίνηση αυτή ανοίγει διάπλατα τον δρόμο στον Άντι Μπέρναμ να αναλάβει τα ηνία της χώρας έως το φθινόπωρο, με τη Βρετανία να προετοιμάζεται πλέον για τον έβδομο πρωθυπουργό της μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Το πλάνο της αποχώρησης

Παρά το γεγονός ότι μέχρι την Παρασκευή οι αξιωματούχοι της Ντάουνινγκ Στριτ επέμεναν ότι ο Στάρμερ θα τηρούσε τη δέσμευσή του να πολεμήσει την αναμενόμενη αμφισβήτηση από τον Μπέρναμ –ο οποίος επέστρεψε θριαμβευτικά στο Ουέστμινστερ μετά τη σαρωτική του νίκη στις εκλογές του Μέικερφιλντ–, η πίεση έγινε τελικά αβάσταχτη.

Περισσότεροι από έξι υπουργοί του Υπουργικού Συμβουλίου τού διεμήνυσαν ιδιωτικά ότι ο χρόνος του τελείωσε.

Υπό το βάρος και μιας διαφαινόμενης εχθρικής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, ο Στάρμερ πέρασε το Σαββατοκύριακο στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς, οριστικοποιώντας το σχέδιο εξόδου του.

Το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Στάρμερ να παραμένει στη θέση του μέχρι το φθινόπωρο, επιτρέποντας στον νέο ηγέτη να συσπειρώσει τους Εργατικούς στο ετήσιο συνέδριο του κόμματος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στάρμερ προχωρά στο σχέδιο αυτό χωρίς να έχει συζητήσει προηγουμένως με τον Μπέρναμ.

Ένας υπουργός σχολίασε χαρακτηριστικά: «Λογικά το καλύτερο και για τον Άντι και για τον Κιρ θα ήταν αυτό να συμβεί τον Σεπτέμβριο. Ο Άντι δεν έχει έτοιμη ομάδα για να μπει στην Ντάουνινγκ Στριτ και χρειάζεται χρόνο για να προετοιμαστεί. Αυτό θα επέτρεπε επίσης στον Κιρ να διαμορφώσει μια πορεία πτήσης προς την αποχώρησή του».

Μια κυβερνητική πηγή επιβεβαίωσε ότι η ημερομηνία εντός του φθινοπώρου φαντάζει η πιο λογική, καθώς αργότερα θα υπήρχε πρόβλημα με την προετοιμασία του κρίσιμου προϋπολογισμού.

«Περιμένω σε μεγάλο βαθμό από τον Κιρ να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τη χώρα, και ο Άντι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται έτοιμος».

Ορισμένοι από τον στενό κύκλο του Στάρμερ πιστεύουν ότι η μονομερής ανακοίνωση των ρυθμίσεων αποχώρησης θα του επιτρέψει να ισχυριστεί ότι φεύγει με τους δικούς του όρους.

Στέψη Μπέρναμ ή εσωκομματική μάχη;

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν ο Μπέρναμ θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος οδηγούμενος σε μια άτυπη «στέψη» ή αν θα εμφανιστούν ανταγωνιστές.

Ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από υπουργός Υγείας τον περασμένο μήνα πιέζοντας τον Στάρμερ σε παραίτηση, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα είναι υποψήφιος και ότι διαθέτει τη στήριξη των 81 βουλευτών που απαιτούνται.

Σύμμαχοί του επιβεβαίωσαν το Σαββατοκύριακο ότι το σχέδιο αυτό ισχύει.

Παρ’ όλα αυτά, εντείνεται η εκτίμηση ότι ο Στρίτινγκ ίσως τελικά δεν κατέβει στην κούρσα, είτε επειδή δεν θα συγκεντρώσει τις τελικές υπογραφές είτε επειδή μια σχεδόν βέβαιη ήττα από τον Μπέρναμ θα μπορούσε να εκτροχιάσει την προετοιμασία της επόμενης κυβέρνησης.

Εάν πάντως ο Στρίτινγκ προκαλέσει τον Μπέρναμ, θεωρείται πιθανό να μπουν στην κούρσα και γυναίκες υπουργοί, ώστε να αποφευχθεί μια αποκλειστικά ανδρική αναμέτρηση.

Την ίδια ώρα, οι πρώτες προετοιμασίες για τη μεταβίβαση της εξουσίας έχουν ήδη ξεκινήσει, με τον Ντάρεν Τζόουνς, γενικός γραμματέας του Στάρμερ, να συναντάται με τη Λουίζ Χέιγκ, βασικό στέλεχος της ομάδας του Μπέρναμ.

Η παρέμβαση Τραμπ και η πίεση των υπουργών

Σαν να μην έφτανε η εσωκομματική πίεση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έσπευσε την Κυριακή να επιβεβαιώσει την παραίτηση του Στάρμερ με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, προκαλώντας εκνευρισμό στο Λονδίνο.

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα – τη μετανάστευση και την ενέργεια (ανοίξτε το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας!). Του εύχομαι να είναι καλά!», έγραψε.



Μέχρι στιγμής, ο Στάρμερ έχει αποφύγει τις παραιτήσεις υπουργών, όμως επτά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τού έχουν ζητήσει ήδη από τις τοπικές εκλογές του Μαΐου να σκεφτεί το μέλλον του για το καλό του κόμματος και της χώρας.

Ένας εξ αυτών δήλωσε: «Υπήρχε η άποψη ότι θα απαιτούνταν παραιτήσεις εάν η δημόσια θέση του Κιρ –ότι θα πολεμούσε οποιαδήποτε πρόκληση– παρέμενε και ιδιωτική του θέση».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της Κυριακής «φαίνεται να υπήρξε μια μεταστροφή στο μυαλό του», καθιστώντας τις παραιτήσεις υπουργών λιγότερο πιθανές.

Η παραδοχή της νέας πραγματικότητας

Ακόμη και στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, φίλοι του Στάρμερ επέμεναν ότι έπρεπε να παλέψει, θεωρώντας εξαιρετικά αλαζονικό εκ μέρους του Μπέρναμ να απαιτεί από έναν πρωθυπουργό, που κέρδισε μια τεράστια πλειοψηφία πριν από λιγότερο από δύο χρόνια, να παραμερίσει για χάρη ενός περιφερειακού δημάρχου που βρισκόταν εκτός κοινοβουλίου από το 2017.

Όμως, η έλλειψη στήριξης έγινε πλέον ολοφάνερη.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων, Πίτερ Κάιλ, πιστός στον Στάρμερ, βγήκε την Κυριακή να μιλήσει εκ μέρους της κυβέρνησης στο BBC και αναγκάστηκε να παραδεχθεί έμμεσα ότι οι μέρες του Βρεανού Πρωθυπουργού είναι μετρημένες.

«Δεν θέλω να βγω εδώ και να έχω την αυταπάτη ότι δεν υπάρχει μια διαδικασία, ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις σε κίνηση που αμφισβητούν τον Πρωθυπουργό ως ηγέτη. Αυτό είναι ξεκάθαρα η πραγματικότητα», δήλωσε.

Ο Κάιλ ανέφερε ότι είχε μια μακρά συζήτηση με τον Στάρμερ την Παρασκευή, σημειώνοντας ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός είναι «πολύ συνειδητοποιημένος όσον αφορά τα συμφέροντα της χώρας».

Σχετικά με το Εργατικό Κόμμα, πρόσθεσε: «Είμαστε μια δεμένη ομάδα ανθρώπων, και τώρα αντιμετωπίζουμε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το ξεπεράσουμε αυτό βάζοντας τη χώρα πάνω απ’ όλα. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε».

Όταν ρωτήθηκε αν θα προτιμούσε μια πλήρη εκλογική διαδικασία για την αντικατάσταση του Στάρμερ αντί για μια «στέψη» του Μπέρναμ, ο Κάιλ απάντησε ότι αν και οι αναμετρήσεις είναι «καλύτερες όπου είναι δυνατόν, αυτό πρέπει να ισορροπεί με την ανάγκη διατήρησης της εξουσίας ενός κόμματος».