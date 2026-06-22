Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν χρηματοκιβώτιο από κατάστημα ψιλικών – Δύο συλλήψεις

Δύο άτομα, ηλικίας 19 και 23 ετών, συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή Ανάληψη για κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψιλικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες μαζί με ακόμη δύο συνεργούς τους που αναζητούνται, μπήκαν στο κατάστημα, όπου, ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέρρηξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.040 ευρώ, καθώς και μία τσάντα εργαζόμενου.

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν το βράδυ της επόμενης μέρας να κινούνται με αυτοκίνητο στα Διαβατά και προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξαν ταχύτητα, εισήλθαν στον οικισμό, όπου τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1167 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απείθεια από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 23χρονου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών για κλοπή.