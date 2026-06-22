Τηλεθέαση (21/6): Μουντιάλ και Your Face Sounds Familiar κέρδισαν τη μάχη της prime time

Στην τηλεθέαση για την Prime Time, την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό κατέκτησε ο αγώνας Βέλγιο – Ιράν στην ΕΡΤ2 με 25,4%, ενώ στο γενικό σύνολο παρέμεινε στην κορυφή με 24%.
Στο Late Night, η «Ώρα Μουντιάλ» ξεχώρισε στο δυναμικό κοινό με 13,6%, ενώ στο γενικό σύνολο την πρωτιά πήρε το «The 2night Show» με 18,1%.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ERT2
|Ποδόσφαιρο: Βέλγιο – Ιράν (Ζ)
|25.4%
|2
|ANT1
|Your Face Sounds Familiar
|19.6%
|3
|ERT2
|Ώρα Μουντιάλ (Ζ)
|10.9%
|4
|ALPHA
|Akis’ Food Tour
|10.4%
|5
|OPEN
|Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα
|1.8%
|6
|ERT1
|Από Ήλιο σε Ήλιο Ε50
|1.6%
Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ERT2
|Ώρα Μουντιάλ (Ζ)
|13.6%
|2
|ANT1
|The 2night Show Κ10
|11.9%
|3
|ALPHA
|Αυτοψία
|4%
|4
|ERT1
|Το Παιδί Ε143
|1.8%
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Ποδόσφαιρο: Βέλγιο – Ιράν (Ζ)
|24%
|2
|Your Face Sounds Familiar
|20.7%
|3
|Ώρα Μουντιάλ (Ζ)
|12.5%
|4
|Akis’ Food Tour
|11.2%
|5
|Από Ήλιο σε Ήλιο Ε50
|5.8%
|6
|Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα
|2.6%
Late Night – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|The 2night Show Κ10
|18.1%
|2
|Ώρα Μουντιάλ (Ζ)
|12.5%
|3
|Αυτοψία
|6.3%
|4
|Το Παιδί Ε143
|1.8%