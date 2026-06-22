Τηλεθέαση (21/6): Μουντιάλ και Your Face Sounds Familiar κέρδισαν τη μάχη της prime time

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Στην τηλεθέαση για την Prime Time, την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό κατέκτησε ο αγώνας Βέλγιο – Ιράν στην ΕΡΤ2 με 25,4%, ενώ στο γενικό σύνολο παρέμεινε στην κορυφή με 24%.

Στο Late Night, η «Ώρα Μουντιάλ» ξεχώρισε στο δυναμικό κοινό με 13,6%, ενώ στο γενικό σύνολο την πρωτιά πήρε το «The 2night Show» με 18,1%.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ERT2 Ποδόσφαιρο: Βέλγιο – Ιράν (Ζ) 25.4% 2 ANT1 Your Face Sounds Familiar 19.6% 3 ERT2 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 10.9% 4 ALPHA Akis’ Food Tour 10.4% 5 OPEN Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 1.8% 6 ERT1 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε50 1.6%

Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ERT2 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 13.6% 2 ANT1 The 2night Show Κ10 11.9% 3 ALPHA Αυτοψία 4% 4 ERT1 Το Παιδί Ε143 1.8%

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 Ποδόσφαιρο: Βέλγιο – Ιράν (Ζ) 24% 2 Your Face Sounds Familiar 20.7% 3 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 12.5% 4 Akis’ Food Tour 11.2% 5 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε50 5.8% 6 Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 2.6%

Late Night – Σύνολο Κοινού (%)