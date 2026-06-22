Τηλεθέαση (21/6): Μουντιάλ και Your Face Sounds Familiar κέρδισαν τη μάχη της prime time

Στην τηλεθέαση για την Prime Time, ο αγώνας Βέλγιο – Ιράν στην ΕΡΤ2 κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο. Στο Late Night, η «Ώρα Μουντιάλ» ξεχώρισε στο δυναμικό κοινό, ενώ το «The 2night Show» πήρε την πρωτιά στο γενικό σύνολο.

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YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην τηλεθέαση για την Prime Time, την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό κατέκτησε ο αγώνας Βέλγιο – Ιράν στην ΕΡΤ2 με 25,4%, ενώ στο γενικό σύνολο παρέμεινε στην κορυφή με 24%.
  • Στο Late Night, η «Ώρα Μουντιάλ» ξεχώρισε στο δυναμικό κοινό με 13,6%.
  • Στο γενικό σύνολο την πρωτιά πήρε το «The 2night Show» με 18,1%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην τηλεθέαση για την Prime Time, την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό κατέκτησε ο αγώνας Βέλγιο – Ιράν στην ΕΡΤ2 με 25,4%, ενώ στο γενικό σύνολο παρέμεινε στην κορυφή με 24%.

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Στο Late Night, η «Ώρα Μουντιάλ» ξεχώρισε στο δυναμικό κοινό με 13,6%, ενώ στο γενικό σύνολο την πρωτιά πήρε το «The 2night Show» με 18,1%.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ERT2 Ποδόσφαιρο: Βέλγιο – Ιράν (Ζ) 25.4%
2 ANT1 Your Face Sounds Familiar 19.6%
3 ERT2 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 10.9%
4 ALPHA Akis’ Food Tour 10.4%
5 OPEN Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 1.8%
6 ERT1 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε50 1.6%

 

Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ERT2 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 13.6%
2 ANT1 The 2night Show Κ10 11.9%
3 ALPHA Αυτοψία 4%
4 ERT1 Το Παιδί Ε143 1.8%

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Ποδόσφαιρο: Βέλγιο – Ιράν (Ζ) 24%
2 Your Face Sounds Familiar 20.7%
3 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 12.5%
4 Akis’ Food Tour 11.2%
5 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε50 5.8%
6 Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 2.6%

 

Late Night – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 The 2night Show Κ10 18.1%
2 Ώρα Μουντιάλ (Ζ) 12.5%
3 Αυτοψία 6.3%
4 Το Παιδί Ε143 1.8%

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