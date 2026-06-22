Your Face Sounds Familiar: «Σάρωσε» η νικήτρια Αφροδίτη Χατζημηνά ως Amy Winehouse στο 10ο επεισόδιο – Δείτε βίντεο

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Η Αφροδίτη Χατζημηνά αναδείχθηκε νικήτρια στο 10ο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar, το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Η διαγωνιζόμενη μεταμορφώθηκε σε Amy Winehouse και ερμήνευσε το «Back to Black», συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια για την εμφάνισή της.

Ο Σάκης Ρουβάς βρέθηκε στην παρουσίαση του σόου, ενώ δέκα διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή και ενσάρκωσαν γνωστούς καλλιτέχνες. Στο επεισόδιο συμμετείχαν ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Αφροδίτη Χατζημηνά, η Μαριάντα Πιερίδη, ο Biased Beast, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, η Ίντρα Κέιν και ο Μέμος Μπεγνής.

Η εμφάνιση της Αφροδίτης Χατζημηνά ως Amy Winehouse

Η Αφροδίτη Χατζημηνά ανέβηκε στη σκηνή ως Amy Winehouse και ερμήνευσε το «Back to Black». Η διαγωνιζόμενη απέδωσε το ύφος της Βρετανίδας τραγουδίστριας, ενώ η εμφάνισή της στηρίχθηκε σε χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως το χτένισμα, το μακιγιάζ και η σκηνική παρουσία.

Η ερμηνεία της συνδύασε φωνητική απόδοση, συναίσθημα και προσεγμένη μεταμόρφωση. Η Ρένα Μόρφη και η Κατερίνα Παπουτσάκη δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, ενώ το κοινό αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα.

Ο Biased Beast ως Χρήστος Δάντης

Ο Biased Beast παρουσίασε μία από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο επεισόδιο, καθώς μεταμορφώθηκε σε Χρήστο Δάντη και ερμήνευσε το «Το παλιό μου παλτό».

Ο διαγωνιζόμενος προσπάθησε να αποδώσει το ιδιαίτερο ύφος του γνωστού καλλιτέχνη, συνδυάζοντας τη σκηνική παρουσία με τα βασικά χαρακτηριστικά της ερμηνείας του. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισής του, ο Biased Beast έδειξε αφοσιωμένος στον ρόλο και μετέφερε στη σκηνή στοιχεία από την ενέργεια και την εκφραστικότητα του Χρήστου Δάντη.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιάννης Κότσιρας

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ανέλαβε μία ακόμη απαιτητική μεταμόρφωση, καθώς ενσάρκωσε τον Γιάννη Κότσιρα και ερμήνευσε το «Τσιγάρο».

Ο τραγουδιστής και παρουσιαστής προσπάθησε να αποδώσει τα φωνητικά χαρακτηριστικά, τις κινήσεις και τη σκηνική παρουσία που έχουν συνδεθεί με τον Γιάννη Κότσιρα. Το κοινό ανταποκρίθηκε με χειροκρότημα, ενώ η κριτική επιτροπή σχολίασε θετικά την προσπάθεια που απαιτήθηκε για τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Το 10ο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar ολοκληρώθηκε με την Αφροδίτη Χατζημηνά να κατακτά την πρώτη θέση της βραδιάς, μετά τη μεταμόρφωσή της σε Amy Winehouse.