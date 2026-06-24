Θρίλερ στο Νοσοκομείο Αττικόν: 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού με μαχαίρι

Ένας 90χρονος άνδρας αποπειράθηκε να εισέλθει στο δωμάτιο της ηθοποιού Μάρως Κοντού στο νοσοκομείο "Αττικόν", όπου νοσηλεύεται έπειτα από ατύχημα στο σπίτι της, έχοντας στην κατοχή του ένα μαχαίρι.

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ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θρίλερ στο νοσοκομείο “Αττικόν”, όπου ένας 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρως Κοντού έχοντας στην κατοχή του ένα μαχαίρι.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ασφαλείας του νοσοκομείου ακινητοποίησε τον 90χρονο, ο οποίος δήλωσε συγγενής της ηθοποιού.
  • Η ηθοποιός νοσηλεύεται εδώ και 10 ημέρες στο Αττικόν, έπειτα από ατύχημα στο σπίτι της που της προκάλεσε κάταγμα στο ισχίο και ένα σπασμένο πλευρό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θρίλερ στο νοσοκομείο “Αττικόν”. Ένας 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο, όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός, Μάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του ένα μαχαίρι.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία δέχτηκε ενημέρωση από τον άνδρα ασφαλείας του νοσοκομείου, ότι έχει ακινητοποιηθεί ένας μάλλον ψυχικά ασθενής, ο οποίος έχει μαζί του μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 90χρονος πήγε στην είσοδο του νοσοκομείου, κρατώντας μία γλάστρα και ένα κουτί. Δήλωσε στον άνδρα της ασφάλειας του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της Μάρως Κοντού και ότι θέλει να την επισκεφθεί στο δωμάτιό της.

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Σημειώνεται ότι η ηθοποιός νοσηλεύεται εδώ και 10 ημέρες στο Αττικόν έπειτα από ατύχημα που είχε στο σπίτι της. Συγκεκριμένα έπεσε και υπέστη κάταγμα στο ισχίο, ενώ έχει και ένα σπασμένο πλευρό.

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