Γιάννης Σπαλιάρας: «Ήταν πάντα παράδειγμα η Γωγώ Μαστροκώστα και θα είναι – Θαυμάζω τη στάση του Τραϊανού Δέλλα»

Στην κάμερα του «Breakfast@Star» μίλησε ο Γιάννης Σπαλιάρας. Ο ηθοποιός, στις δηλώσεις του στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, καθώς και στην στάση του συζύγου της και επιτυχημένου αθλητή, Τραϊανού Δέλλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης που έδωσε για την υγεία της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, με την είδηση του θανάτου της να σκορπίζει τη θλίψη.

Μιλώντας για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, ο Γιάννης Σπαλιάρας είπε ότι: «Ήταν πάρα πολύ στενάχωρο. Σχεδόν μαζί ξεκινήσαμε όλη αυτή την πορεία στη showbiz αυτά τα χρόνια. Αφήνει όμως ένα εξαιρετικό παιδί πίσω της, αφήνει μία παρακαταθήκη που είδε όλος ο κόσμος ότι δεν τα παράτησε και αγωνίστηκε. Νομίζω ότι ήταν πάντα παράδειγμα η Γωγώ και θα είναι».

Επιπλέον, ο ηθοποιός ανέφερε πως: «Θαυμάζω πάρα πολύ τη στάση του συντρόφου της, του Τραϊανού Δέλλα, που δεν την άφησε στιγμή. Είναι συγκινητικό. Μας έδειξε πώς φέρονται οι άνδρες, πραγματικά ανατριχιάζω που το λέω. Νομίζω ότι έδειξε σε όλο τον κόσμο πως ο άνδρας και το ανδριλίκι, δεν είναι το ανάστημα ούτε να είσαι διάσημος. Είναι άλλα πράγματα».