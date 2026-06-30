Βενεζουέλα: Οργή για την αντίδραση των αρχών μετά τους σεισμούς – «Μας άφησαν μόνους να ψάχνουμε τους δικούς μας»

Την οργή τους για την αντίδραση των αρχών μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα εκφράζουν κάτοικοι των πληγεισών περιοχών, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης ξεκίνησαν με μεγάλη καθυστέρηση και ότι, τις πρώτες κρίσιμες ώρες, αναγκάστηκαν να αναζητούν μόνοι τους τους εγκλωβισμένους συγγενείς τους, όπως καταγράφει επιτόπιο ρεπορτάζ του BBC από τη Λα Γκουάιρα.

Στη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, διασώστες ζητούν συνεχώς από τους παρευρισκόμενους να κάνουν απόλυτη ησυχία, προκειμένου να ακούσουν πιθανές φωνές επιζώντων κάτω από τα ερείπια ενός 12ώροφου κτιρίου που κατέρρευσε.

Ο Μιγκέλ Όσκαρ Νούνιες περιμένει καθημερινά νέα για τον 34χρονο γιο του, Άνχελ, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή των σεισμών.

«Ο γιος μου, όπως και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι, βρίσκεται κάτω από τα ερείπια. Χρειαζόμαστε επειγόντως περισσότερη βοήθεια από τις αρχές για να τους βγάλουν έξω. Είναι πιθανό να μην τον σκότωσε ο σεισμός, αλλά να πεθάνει εξαιτίας της αμέλειας των αρχών», λέει εμφανώς εξοργισμένος.

«Οι πρώτοι που βοήθησαν ήταν οι γείτονες»

Ανάλογη είναι και η μαρτυρία του Κέβιν Μοντίγια, του οποίου η σύζυγος και η 16χρονη κόρη βρίσκονταν στο διαμέρισμά τους όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί.

Όπως υποστηρίζει, οι επιχειρήσεις διάσωσης ξεκίνησαν πολύ αργά.

«Στην αρχή ήρθαν μόνο οι άνθρωποι της γειτονιάς για να βοηθήσουν. Η αστυνομία πέρασε μόνο για να δει τι συμβαίνει, αλλά δεν βοήθησε. Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν απογοητευτική και ανεπαρκής», δηλώνει.

Οι συγγενείς των αγνοουμένων επισημαίνουν ότι πολύτιμος χρόνος χάθηκε μέχρι να φτάσουν οργανωμένες ομάδες διάσωσης, ενώ σε αρκετές περιοχές, όπως λένε, οι έρευνες άργησαν να ξεκινήσουν.

«Δεν έχω καμία βοήθεια»

Η Ντεϊλισμπέθ Ερέρα αναζητά τις δύο κόρες της, ηλικίας 12 και 13 ετών, οι οποίες βρίσκονταν πιθανότατα στο σπίτι όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί.

«Δεν έχω καμία βοήθεια. Δεν έχουν έρθει ούτε μηχανήματα ούτε διασώστες να ψάξουν στα ερείπια. Είναι σαν να σε έχουν αφήσει μόνο σου να βρεις τους ανθρώπους σου», λέει με δάκρυα στα μάτια.

«Τα κορίτσια μου ήταν ήσυχα, επιμελή παιδιά. Θέλω απλώς να τα πάρω πίσω, με οποιοδήποτε κόστος», προσθέτει.

«Σκάβαμε με τα χέρια μας»

Στο συγκρότημα κατοικιών Bello Horizonte, κάτοικοι και εθελοντές συνεχίζουν να σκάβουν ανάμεσα στα συντρίμμια με φτυάρια, λοστούς, αλλά και με γυμνά χέρια, αναζητώντας επιζώντες.

«Η δυσοσμία είναι αφόρητη, αλλά συνεχίζω να ψάχνω γιατί ο θείος μου είναι ακόμη εκεί κάτω. Δεν μπορούμε να μένουμε άπραγοι όταν υπάρχει πιθανότητα να είναι κάποιος ζωντανός», λέει ο Γουίλιαμ Ροντρίγκες.

Ο 60χρονος Χουάν Αβένδο περιγράφει ότι ο ίδιος και οι γείτονές του άκουγαν τις φωνές των εγκλωβισμένων και προσπάθησαν να τους βοηθήσουν μόνοι τους.

«Σκάβαμε με τα γυμνά μας χέρια, ξύναμε τα χαλάσματα με τα νύχια μας. Ακούσαμε μια γυναίκα να φωνάζει μέσα στη νύχτα. Το επόμενο πρωί καταφέραμε πρώτα να της δώσουμε ένα μπουκάλι νερό και στη συνέχεια την απεγκλωβίσαμε», αφηγείται.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, οι πρώτες επίσημες ομάδες διάσωσης έφτασαν σχεδόν δύο ημέρες μετά τους σεισμούς, ενώ στη συνέχεια στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αποστολές από το Ελ Σαλβαδόρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τις διασώσεις που ακολούθησαν, πολλοί κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια και ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ίσως να μην γίνει ποτέ γνωστός.