Ιταλία: Άγρια δολοφονία σε πιτσαρία για χρέος 20 ευρώ – Πελάτης δεν ήθελε να πληρώσει και μαχαίρωσε στον λαιμό τον ιδιοκτήτη

Ένας 67χρονος ιδιοκτήτης πιτσαρίας, ο Ραφαέλε Στίπα, δολοφονήθηκε άγρια στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας από πελάτη, επειδή του ζήτησε να εξοφλήσει ένα παλιό χρέος μόλις 20 ευρώ. Κατά την επίθεση, τραυματίστηκε σοβαρά και η αδελφή του θύματος, Αντονέλα, η οποία προσπάθησε να τον προστατεύσει. Ο 43χρονος δράστης συνελήφθη χάρη στις κάμερες ασφαλείας, ενώ η τοπική κοινότητα θρηνεί για τον θάνατο του ιδιοκτήτη.

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Διεθνή Νέα

Ιταλία δολοφονία πιτσαρία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 67χρονος ιδιοκτήτης πιτσαρίας, στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, σκοτώθηκε αφού δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι από πελάτη, επειδή του ζήτησε να εξοφλήσει ένα παλιό χρέος μόλις 20 ευρώ.
  • Από την μανία του δράστη τραυματίστηκε σοβαρά και η αδελφή του θύματος, ενώ η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια αρκετών πελατών.
  • Ο δράστης συνελήφθη κατά τη διάρκεια της νύχτας χάρη στις κάμερες ασφαλείας, ενώ η γειτονιά θρηνεί για τον «υπέροχο άνθρωπο» που έχασε τη ζωή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 67χρονος ιδιοκτήτης πιτσαρίας, στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, σκοτώθηκε αφού δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι από πελάτη, επειδή του ζήτησε να εξοφλήσει ένα παλιό χρέος μόλις 20 ευρώ.

Από την μανία του δράστη τραυματίστηκε σοβαρά και η αδελφή του θύματος, η οποία προσπάθησε να λειτουργήσει ως «ασπίδα» για να τον σώσει.

Έγκλημα μπροστά στα μάτια των πελατών

Η στυγερή δολοφονία σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Δευτέρας στην πιτσαρία «Yoghi», η οποία βρίσκεται στην οδό Via Gran Sasso d’Italia, στο νότιο τμήμα της πόλης.

Το θύμα, ο 67χρονος Ραφαέλε Στίπα, καταγόταν από το Καπό ντ’ Ορλάντο της Μεσίνα, αλλά ζούσε για χρόνια στο Ρέτζιο Εμίλια, διατηρώντας μάλιστα τη συγκεκριμένη πιτσαρία για δύο δεκαετίες.


Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές έρευνες, ο δράστης μπήκε στο κατάστημα για να πάρει μια πίτσα. Επειδή είχε ένα μικρό παλιότερο χρέος, ο άτυχος σεφ του ζήτησε να τακτοποιήσει τον λογαριασμό, ο οποίος ανερχόταν περίπου στα 20 ευρώ.

Τότε, έπειτα από μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση, ο δράστης πήδηξε πάνω από τον πάγκο εργασίας και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής μαχαίρωσε τον 67χρονο στον λαιμό.

Η αδελφή του θύματος, Αντονέλα, επιχείρησε να μπει ανάμεσά τους για να τους χωρίσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και η ίδια σοβαρά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια αρκετών πελατών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν το μαχαίρι ανήκε στην πιτσαρία ή αν ο δράστης το είχε ήδη μαζί του.

Η σύλληψη του δράστη και το προφίλ του

Μετά την επίθεση, ο δολοφόνος τράπηκε σε φυγή, όμως οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό της πιτσαρίας.

Οι εικόνες αυτές αποδείχθηκαν καθοριστικές για την αστυνομία, η οποία κατάφερε να τον ταυτοποιήσει και να τον συλλάβει κατά τη διάρκεια της νύχτας.


Όπως αποκαλύπτει η Gazzetta di Reggio, πρόκειται για τον 43χρονο Πελάτι, ιταλικής υπηκοότητας, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Ο 43χρονος διέμενε μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου αφαίρεσε τη ζωή του Ραφαέλε Στίπα.

Θρήνος στη γειτονιά για τον «υπέροχο άνθρωπο»

Από το πρωί, ένα βουβό πλήθος κατοίκων της περιοχής έχει συγκεντρωθεί έξω από την αποκλεισμένη πιτσαρία για να τιμήσει τη μνήμη του ιδιοκτήτη της, αναφέρει η La Repubblica.

Πολλοί αφήνουν λουλούδια, ενώ άλλοι γράφουν μηνύματα σε ένα κομμάτι χαρτί.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ερχόμασταν όλοι εδώ για να φάμε πίτσα. Είχε μια ευγένεια που ξεπερνούσε κάθε μέτρο. Λυπάμαι τόσο πολύ. Πέθανε εκεί όπου είχε αφιερώσει τη ζωή του», δήλωσε μια γυναίκα από τη γειτονιά.

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