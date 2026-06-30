Μάντζος στον Realfm 97,8: Πρόσκαιρη η ανακατάταξη στις δημοσκοπήσεις – Το κόμμα Τσίπρα αντιγράφει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Για την ακρίβεια, τη δημοσκοπική πτώση του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Δημήτρης Μάντζος, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Τι είπε για την ακρίβεια και το posokanei

Σχετικά με την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» για τη μείωση των τιμών, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Φοβόμαστε ότι αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Όταν η ακρίβεια τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σωρευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά, και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει, και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της, μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα, με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο, και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά, αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών».

Φέρνοντας ως παράδειγμα την εφαρμογή «posokanei» ο κ. Μάντζος, σχολίασε: «Μας λέει το πόσο κάνει με μια προσοχή και μια ανάλυση που πρέπει να κάνει ο καταναλωτής, αλλά δεν μας λέει γιατί κάνει τόσο. Δηλαδή, δεν κάνει μια ανάλυση πού στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αλυσίδα τιμολόγησης, υπάρχουν οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι. Όταν ο παραγωγός το δίνει με τιμή Α, γιατί κάνει όσο κάνει, στο ράφι του σουπερμάρκετ; Αυτό δεν φαίνεται. Δεύτερον, είναι το ζήτημα των καρτέλ, των ολιγοπωλίων. Υπάρχει μια δομή σε κλειστές αγορές, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία, τα ακτοπλοϊκά, όπου λόγω των λίγων ισχυρών παικτών μέσα στην αγορά, διαμορφώνονται οι τιμές, δεν δημιουργούνται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και όλο αυτό αποβαίνει εις βάρος του καταναλωτή. Άρα, εκεί θες ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού, ισχυρή ΔΙΜΕΑ, όλες οι αντιανταγωνιστικές και αθέμιτες πρακτικές να εντοπίζονται, να επιβάλλονται πρόστιμα και να εισπράττονται υψηλά πρόστιμα».

«Μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά όσο διαρκεί η κρίση»

«Και κλείνω με το φορολογικό κομμάτι, που είναι εντελώς απαράδεκτο. Η υπεραπόδοση της έμμεσης φορολογίας μπορεί στον κ. Τσίπρα να αρέσει αλλά σε εμάς δεν αρέσει. Όταν η οικονομία υπεραποδίδει λόγω της ακρίβειας στην έμμεση φορολογία και το κράτος αποκερδαίνει πολύ μεγάλα ποσά μέσα από την έμμεση φορολογία, αυτό ουσιαστικά συνιστά μια μορφή κερδοσκοπίας ή αισχροκέρδειας του κράτους εις βάρους των καταναλωτών.

Λέμε λοιπόν να μειωθεί ο ΦΠΑ όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση σε βασικά αγαθά, το έκαναν η Κύπρος, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία. Μια σειρά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν κάνει και είναι στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μας έχει αιτιολογήσει επαρκώς η κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει. Η δική μας αιτιολογία είναι ότι το κάνει για το μοντέλο της, να παίρνει από τη μια τσέπη πολλά και να δίνει στην άλλη τσέπη του συμπολίτη μας λίγα, με τα μάτια στην κάλπη για να πει ευχαριστώ με μια ψήφο στις εκλογές» πρόσθεσε ο κ. Μάντζος.

Τι είπε για τα καύσιμα

Αναφορικά με την έρευνα του ΕΜΠ που δείχνει ότι ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων κλέβει στην αντλία, υπογράμμισε: «Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι βαθιά προβληματικό και απαράδεκτο, είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε πολλούς μήνες και πολλά χρόνια τώρα, ότι παρά τη δεδομένη πρόοδο στην τεχνολογία, πάντοτε αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν, το καταφέρνουν και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ακόμα πιο ισχυρούς ελέγχους στην αγορά. Πρέπει με διαφάνεια να γίνονται οι έλεγχοι και να υπάρχει μία ανάλυση των προστίμων τα οποία επιβάλλονται και πόσο γρήγορα εισπράττονται».

Επικαλούμενος ξανά στην Κύπρο, αναφέρθηκε στην φορολογία στα καύσιμα, λέγοντας: «Όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση, η Κύπρος μηδένισε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα η Κύπρος να εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα και να τα πουλά στους Κύπριους πολίτες, στα πρατήριά της, με πολύ χαμηλότερη τιμή από εμάς, διότι δεν εισπράττει φόρους όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κυπριακή κυβέρνηση το έχει καταφέρει, μας έχει εξηγήσει πώς το έχει κάνει, νομίζω και ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει πώς γίνεται, το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση ώστε πλάι με τη ρύθμιση της αγοράς και την επιβολή των προστίμων σε αυτούς που αισχροκερδούν εις βάρος του λαού μας, να υπάρχει και μια δίκαιη φορολογική πολιτική για τα καύσιμα, όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση».

Τι είπε για τις φημολογούμενες μεταγραφές

Ερωτηθείς για την κινητικότητα που υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο και τις πληροφορίες για επικείμενες μεταγραφές στελεχών στο ΠΑΣΟΚ (πχ Τζάκρη – Κασιμάτη), απάντησε: «Κινητικότητα έχουμε πολύ έντονη. Εγώ συνόδευσα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟ στην Κάσο, τώρα είναι στην Κάρπαθο, στο πλαίσιο περιοδείας μας στα ακριτικά νησιά, όπου μιλά όχι μόνο για τα εθνικά ζητήματα και την απάντηση που πρέπει να έχει η χώρα μας στις ανιστόρητες, αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία, τα νησιά μας και το δημογραφικό μας. Άρα η κινητικότητα που εγώ βλέπω και νιώθω, εντοπίζεται στο πρόγραμμά μας, την επικοινωνία των θέσεών μας και στην παρουσία μας στην κοινωνία. Εγώ αυτό εισπράττω και σε αυτή την κινητικότητα συμμετέχω και εκεί ακριβώς νομίζω ότι θα μας αξιολογήσουν και οι συμπολίτες μας».

«Στα υπόλοιπα, προφανώς το κόμμα μας κάνει μια διαδικασία συμπαράταξης και διεύρυνσης στην κοινωνία, έχουμε πει ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αλλά αυτό έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του αξιακές αρχές. Το κόμμα γνωρίζει και έχει τα όργανα ώστε να αποφασίσουν σχετικώς, δεν θεωρώ ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κινητικότητα τους στελεχιακού δυναμικού, όσο η κινητικότητα στην κοινωνία. Εκεί ακριβώς θέλω να εντοπίσουμε την έμφαση την οποία δίνουμε το επόμενο διάστημα, αυτή είναι και η πρόθεση του Πρόεδρου και όλων μας, να βρεθούμε στην κοινωνία, σε όλη τη χώρα, και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας» συμπλήρωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Οι δημοσκοπήσεις και το κόμμα Τσίπρα

Ερωτηθείς τι έχει πάει λάθος και ο Αλέξης Τσίπρας, με το νέο πολιτικό σχήμα που ανακοίνωσε, κατάφερε να περάσει αμέσως στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλο τη ΝΔ και υπεραμύνθηκε την αντιπολίτευση που έκανε το κόμμα στην κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την οικονομία και την κοινωνική πολιτική, σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να εγγράψει στην ατζέντα θέματα προς συζήτηση, πολλά από τα οποία έγιναν ακόμα και δεκτά από την κυβέρνηση, έστω εν μέρει, καθώς και ζητήματα που οδήγησαν σε παραιτήσεις υπουργών.

«Αντιπολίτευση δηλαδή είχαμε και έχουμε στην πατρίδα μας. Ότι ο κ. Τσίπρας για παράδειγμα, άμα τη επανεμφάνιση του, φέρνει μια ανακατάταξη δημοσκοπική πρόσκαιρη, εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό. Μπορώ να σας πω ότι ίσως και να περίμενα και περισσότερα, με τόση προσμονή που έχει δημιουργήσει και τόση προβολή που έχει τύχει το εγχείρημα του κ. Τσίπρα. Χωρίς δηλαδή κοινωνική βάση, χωρίς κομματική οργάνωση, με μια επανεμφάνιση και ένα πολιτικό γεγονός και μόνο, να δημιουργείται αυτό το hype. Αυτή η έντονη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις, είναι μάλλον την άποψή μου, μια πρόσκαιρη ανακατάταξη που προκαλείται», είπε.

«Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν ένα νέο κόμμα όπως του κ. Τσίπρα βρίσκεται στην ανάγκη να αντιγράψει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, που έρχονται στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι η τετραήμερη εργασία, όπως είναι οι δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημαίνει ότι και το ΠΑΣΟΚ, κάτι καλό κάνει. Όταν παράγει δηλαδή προγραμματικές θέσεις και θέτει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, κάτι καλό κάνει. Το αν εμείς στεκόμαστε δίπλα στο πρόγραμμά μας, αν το προασπίζουμε, αν το πιστεύουμε, αν το επικοινωνούμε σωστά, αν εκπέμπουμε αυτή την αισιοδοξία που περιμένουν οι συμπολίτες μας για να πετύχουμε με την μεγάλη δημοκρατική ανατροπή, είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ εκεί εστιάζω το πεδίο βελτίωσης που οφείλουμε να έχουμε, πρέπει να μείνουμε πιο πολύ στο πρόγραμμά μας, να μιλάμε πολύ περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για εμάς και να έχουμε αισιοδοξία και δυναμισμό στην περπατησιά μας στην κοινωνία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε και αν αυτή η ανακατάταξη συνιστά και αλλαγή βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις τους επόμενες μήνες αλλά στις εκλογές. Εκεί θα μας κρίνουν οι συμπολίτες μας και θα μας αξιολογήσουν όλους» κατέληξε ο κ. Μάντζος.