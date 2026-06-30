Ναόμι Οσάκα: «Έσπασε» το αυστηρό dress code του Γουίμπλεντον – Εμφανίστηκε με λευκό κιμονό εμπνευσμένο από το «Kill Bill»

Η τενίστρια Ναόμι Οσάκα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Γουίμπλεντον, φορώντας ένα λευκό κιμονό εμπνευσμένο από την ταινία «Kill Bill», κλέβοντας τις εντυπώσεις παρά τους αυστηρούς κανόνες ένδυσης του τουρνουά. Η ίδια δήλωσε ότι η επιλογή του συνόλου αποτελεί φόρο τιμής στην ιαπωνική της καταγωγή και στον χαρακτήρα O-Ren Ishii. Η εμφάνιση της Οσάκα, σχεδιασμένη σε συνεργασία με την Hana Yagi, απέσπασε ενθουσιώδεις αντιδράσεις από το κοινό και σχολιαστές.

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Αθλητισμός

Ναόμι Οσάκα Γουίμπλεντον κιμονό
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ναόμι Οσάκα κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις στο Γουίμπλεντον, εμφανιζόμενη με ένα εντυπωσιακό κιμονό, παρά τους αυστηρούς κανόνες ένδυσης του τουρνουά.
  • Η διάσημη τενίστρια αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε το σύνολο από το «Kill Bill» του Κουέντιν Ταραντίνο, θέλοντας να ενσαρκώσει τον χαρακτήρα της O-Ren Ishii και να τιμήσει την ιαπωνική της καταγωγή.
  • Η εμφάνιση της αθλήτριας απέσπασε ενθουσιώδεις αντιδράσεις από τους θεατές και τους σχολιαστές, με πολλούς να περιμένουν με ανυπομονησία την είσοδό της στο γήπεδο.

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Παρά τους απαράβατους και αυστηρούς κανόνες ένδυσης στο Γουίμπλεντον, η Ναόμι Οσάκα κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις.

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Δήλωση… μόδας, σε αυστηρό dress code

Η διάσημη τενίστρια πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση κατά την είσοδό της στα γήπεδα του All England Club τη Δευτέρα.


Η Οσάκα, έχει συνηθίσει να προκαλεί αίσθηση με τα δημιουργικά της σύνολα στα πρόσφατα τουρνουά Grand Slam.

Ωστόσο, αυτή τη φορά φόρεσε ένα εντυπωσιακό κιμονό με φαρδιά μανίκια και περίτεχνα κεντήματα καθώς έμπαινε στο Court No.3, για τον αγώνα του πρώτου γύρου με την Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό.

Η έμπνευση από το «Kill Bill»

Μετά τη νίκη της με 6-1, 7-5, η Οσάκα αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε το σύνολο από το «Kill Bill» του Κουέντιν Ταραντίνο.

«Για μένα, η ιαπωνική μου καταγωγή σημαίνει πολλά. Στο Γουίμπλεντον λένε ότι όλα πρέπει να είναι λευκά κι εγώ σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να βγω φορώντας ένα κιμονό», είπε η κορυφαία αθλήτρια σε συνέντευξή της εντός γηπέδου.

«Απλώς εμπνέομαι από πολλά διαφορετικά πράγματα και για μένα, μία από τις αγαπημένες μου ταινίες είναι το “Kill Bill”. Λατρεύω τον χαρακτήρα της Λούσι Λιου, την O-Ren Ishii, η οποία εμφανίζεται με αυτό το πραγματικά εμβληματικό λευκό κιμονό. Πάντα λέω στον κόσμο ότι μερικές φορές μου αρέσει να είμαι σαν χαρακτήρας βιντεοπαιχνιδιού, δεν θέλω να είμαι ο εαυτός μου όταν παίζω στο κορτ. Και προσπαθώ λίγο να την ενσαρκώσω», πρόσθεσε.

Οι λεπτομέρειες και οι αντιδράσεις

Η δημιουργία φέρει την υπογραφή της Οσάκα και της σχεδιάστριας από το Τόκιο, Ηana Yagi, σύμφωνα με το Εssence.

Τη συνδύασε με λευκά αθλητικά παπούτσια και κομψά σκουλαρίκια σε σχήμα δάκρυ.

Φωτογραφία: AP

Η εμφάνιση της αθλήτριας απέσπασε ενθουσιώδεις αντιδράσεις από τους θεατές πολλοί από τους οποίους περίμεναν με ανυπομονησία με τα κινητά τους τηλέφωνά τους έτοιμα να καταγράψουν την είσοδό της.

Μια φίλαθλος φώναξε: «Έλα, βασίλισσα!» καθώς η Οσάκα έβγαινε στο γήπεδο, σύμφωνα με το ΑP.

«Είναι κάτι που περιμέναμε όλη την ημέρα. Να δούμε με τι θα εμφανιστεί η Ναόμι Οσάκα στο Γουίμπλεντον», σημείωσε η Αλίσια Μόλικ, πρώην τενίστρια και νυν σχολιάστρια του BBC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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