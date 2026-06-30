Θεσσαλονίκη: Δικογραφίες σε βάρος 3 ατόμων για υποθέσεις γενετήσιων εγκλημάτων

Δικογραφίες σχηματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη σε βάρος δύο Ελλήνων, 20 και 42 ετών, και ενός 41χρονου αλλοδαπού, για υποθέσεις βιασμού, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων. Οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2025, σε περιοχές της Καλαμαριάς και του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δικογραφίες σε βάρος τριών ατόμων, δύο Ελλήνων και ενός αλλοδαπού, σχηματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη για υποθέσεις γενετήσιων εγκλημάτων.
  • Οι δύο Έλληνες, 20 και 42 ετών, κατηγορούνται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων, καθώς και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
  • Ο 41χρονος αλλοδαπός φέρεται ως δράστης βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ενήλικης αλλοδαπής, κατόπιν χορήγησης ναρκωτικών ουσιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δικογραφίες σε βάρος δύο Ελλήνων, ηλικίας 20 και 42 ετών και ενός αλλοδαπού, 41 ετών σχηματίστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την εξιχνίαση περιπτώσεων βιασμού, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων.

Ο 20χρονος και ο 42χρονος κατηγορούνται, ανάλογα με την περίπτωση, για περιστατικό βιασμού και πορνογραφίας ανηλίκων σε βάρος ανήλικου ημεδαπού, έπειτα από συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών και διά ζώσης συνάντηση, και για περιστατικό προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο 41χρονος φέρεται ως δράστης βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ενήλικης αλλοδαπής, κατόπιν χορήγησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι παραπάνω πράξεις τελέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2025, σε περιοχές της Καλαμαριάς και του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

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