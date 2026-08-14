Ισπανία: Σπάνια ιβηρική όρκα εντοπίστηκε με τραύματα από σκάγια κυνηγετικού όπλου στο πτερύγιό της – Τι συνέβη – ΒΙΝΤΕΟ

Με τραύματα από σκάγια κυνηγετικού όπλου στο ραχιαίο πτερύγιο εντοπίστηκε ιβηρική όρκα ανοικτά της Ισπανίας. Εκτιμάται ότι προκλήθηκε από κάποιον ναυτικό, καθώς πολύ συχνά ομάδες από όρκες επιτίθενται σε ιστιοφόρα με συνέπεια οι επιβαίνοντες να πνιγούν και τα σκάφη τους να βυθίζονται.

Οι επιθέσεις είναι συχνές τόσο στις ακτές της Ισπανίας, στο πέρασμα του Γιβραλτάρ, όσο και ανοικτής Πορτογαλίας. Πάντως, το χτύπημα στην όρκα με κυνηγετικό όπλο έχει κινητοποιήσει τις ισπανικές Αρχές, όπως και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς η ιβηρική όρκα είναι είδος υπό εξαφάνιση.

Το περιστατικό στα νότια της Ισπανίας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιοποίησε η Dailymail, η όρκα, γνωστή ως Toñi, εντοπίστηκε στα ανοικτά του Κάντιθ, στη νότια Ισπανία, με τρύπες στο ραχιαίο πτερύγιό της, τις οποίες οργανώσεις προστασίας των φαλαινών έχουν αναγνωρίσει ως τραύματα από πυροβολισμό. Την όρκα, που αγγίζει τα 60 έτη ζωή, την αποκαλούν και «La Abuela», δηλαδή «γιαγιά».

Μετά την παρατήρηση της Πέμπτης, οι ισπανικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα, ζητώντας επίσης τη βοήθεια των πορτογαλικών ομολόγων τους. Εκτιμάται ότι ο πυροβολισμός έλαβε χώρα πρόσφατα, καθώς οι περιβαλλοντικές οργανώσεις «WeWhale Association» και «Iberian Orca Guardians» είχαν φωτογραφίσει την Toñi πριν από μερικές εβδομάδες, όταν φαινόταν να μην έχει τραυματιστεί.

Επιστήμονες από τους δύο οργανισμούς εκτιμούν ότι ο αριθμός, το μέγεθος και η κατανομή των πληγών φαίνεται να είναι από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο. Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία μια ομάδα όρκων έχει τρομοκρατήσει σκάφη με μια σειρά επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, στοχεύοντας όσους πλέουν στα Στενά του Γιβραλτάρ και στα ανοικτά των ακτών της Πορτογαλίας. Πρόκειται για σκάφη αναψυχής, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις ομαδικές επιθέσεις των όρκων ή σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν βυθιστεί.

Σε ανάρτησή της στο Instagram με φωτογραφίες της τραυματισμένης όρκας, η «WeWhale Association» ανακοίνωσε την είδηση ότι «η όρκα Toñi έχει πυροβοληθεί». «Οι φωτογραφίες μας δείχνουν περίπου 10 σημεία πρόσκρουσης σφαιριδίων κυνηγετικού όπλου στην αριστερή πλευρά του ραχιαίου πτερυγίου της. Οι εικόνες που τραβήχτηκαν σήμερα υποδεικνύουν ότι τουλάχιστον δύο ή τρία βλήματα ενδέχεται να έχουν διαπεράσει το ραχιαίο πτερύγιο, ενώ άλλα φαίνεται να παραμένουν ενδεχομένως στο εσωτερικό της», ανέφερε η οργάνωση στην ίδια ανάρτηση. «Γνωρίζουμε ότι αυτά τα τραύματα είναι πρόσφατα. Φωτογραφήσαμε την όρκα Τόνι μόλις πριν από λίγες εβδομάδες και αυτά τα τραύματα δεν υπήρχαν τότε», λένε μέλη της περιβαλλοντικής οργάνωσης.

Είδος υπό εξαφάνιση η ιβηρική όρκα

«Έχουν απομείνει πολύ λίγες ιβηρικές όρκες. Η όρκα Τόνι είναι το γηραιότερο γνωστό μέλος αυτού του πληθυσμού που βρίσκεται σε κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης», υπογράμμισε η περιβαλλοντική οργάνωση. «Όποια και αν είναι η άποψη κάποιου σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ όρκων και σκαφών, το να πυροβολεί κανείς αυτά τα ζώα δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί αποδεκτή αντίδραση!» πρόσθεσε η οργάνωση. Πάντως, η «WeWhale Association» διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την όρκα Τόνι, αλλά ανέφερε ότι «προς το παρόν η κολύμβηση της όρκας δεν έχουν επηρεαστεί».

«Σοβαρό έγκλημα η επίθεση στην όρκα»

Η Σάρα Άαγκσεν, υπουργός Περιβάλλοντος της Ισπανίας, δήλωσε στο Bluesky: «Η γηραιότερη όρκα στα Στενά του Γιβραλτάρ εντοπίστηκε αυτή την εβδομάδα με σημάδια που συνάδουν με σκάγια κυνηγετικού όπλου. Πρόκειται για ευάλωτο είδος και οποιαδήποτε βλάβη εναντίον του αποτελεί σοβαρό έγκλημα».

Όρκες βυθίζουν πλοία

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια ενός άλλου, όπου τον Ιούλιο οι όρκες βύθισαν ένα σκάφος αναψυχής στα ανοικτά της βορειοδυτικής ακτής της Ισπανίας, αφού είχαν συγκρουστεί με τρία σκάφη στην ίδια περιοχή. Δύο άτομα που επέβαιναν στο σκάφος αναψυχής με το όνομα «Idem» χρειάστηκε να διασωθούν, αφού το πηδάλιο τους καταστράφηκε και το σκάφος τους άρχισε να βυθίζεται.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα, σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη από ένα μίλι από την Estaca de Bares, το βορειότερο ακρωτήριο της Ιβηρικής Χερσονήσου, που βρίσκεται στην επαρχία Λα Κορούνια της Γαλικίας.

Η επιχείρηση διάσωσης

Ο τοπικός δήμαρχος Alfredo Dovale, δήλωσε ότι «ένα ιδιωτικό σκάφος βοήθησε τους ναυτικούς και προσπάθησε να ρυμουλκήσει το γιοτ τους προς την ακτή, πριν αυτό αρχίσει να βυθίζεται. Ένα σκάφος της ισπανικής ακτοφυλακής μετέφερε αργότερα το ζευγάρι στην κοντινή πόλη Carino, ενώ ένα ελικόπτερο πέταξε πάνω από την περιοχή όπου συνέβη η επίθεση της όρκας για να ελέγξει αν υπήρχαν ενδείξεις ρύπανσης. Πάντως, τα δύο άτομα που επέβαιναν στο σκάφος βγήκαν αλώβητα.

Το περιστατικό που οδήγησε στη βύθισή του συνέβη την ίδια ημέρα με άλλες τρεις συγκρούσεις ιστιοπλοϊκών σκαφών με τα γιγαντιαία θηλαστικά στην ίδια περιοχή. Τα πηδάλια των σκαφών αποτέλεσαν επίσης στόχο, αλλά η ζημιά που προκλήθηκε δεν εμπόδισε την άφιξή τους στην ακτή σε δύο από τις περιπτώσεις, αν και στην τρίτη το σκάφος επίσης έμεινε ακινητοποιημένο.

Σώθηκε το πλήρωμα

Η ισπανική ακτοφυλακή ανέφερε: «Ένα σκάφος αναψυχής βυθίστηκε 1,3 μίλια μακριά από την Estaca de Bares, καθώς εισέβαλε νερό μετά από επαφή με όρκες. Τα δύο μέλη του πληρώματος περισυλλέχθηκαν από ένα κοντινό μηχανοκίνητο σκάφος και είναι ασφαλή. Αργότερα, το σκάφος διάσωσης Shaula, που αποστάλθηκε από το CCS Finisterre, τα μετέφερε στο Carino. Το ελικόπτερο Helimer 401 πετά πάνω από την περιοχή για να ελέγξει αν υπάρχουν ενδείξεις ρύπανσης». Σε ένα δεύτερο μήνυμα από την ισπανική ακτοφυλακή αναφέρθηκε: «Αυτή είναι η τέταρτη σύγκρουση με όρκες που σημειώθηκε στην περιοχή [εκείνη την ημέρα].»

Πως επιτίθενται οι όρκες

Τον Ιούνιο, μια ομάδα από όρκες καταγράφηκε σε βίντεο καθώς περικύκλωσε και επιτέθηκε σε ένα γιοτ, περιστρέφοντάς το κατά 360 μοίρες και καταστρέφοντας το πηδάλιό του στα ανοικτά των ακτών του Γιβραλτάρ.

Μετά από τέσσερις εβδομάδες πλεύσης από τις Μπαχάμες προς την Ισπανία με το σκάφος, μια ομάδα τυχοδιωκτών περικυκλώθηκε από αρκετές ιβηρικές όρκες σε ένα περιστατικό που διήρκεσε τρεις ώρες.

Υποβρύχια πλάνα που τράβηξε ο Γάλλος κινηματογραφιστής Άλεξ Αϊμάρ δείχνουν τις φάλαινες να περικυκλώνουν το σκάφος και να δαγκώνουν το πηδάλιό του, με αποτέλεσμα οι ναυτικοί να χάσουν τον έλεγχο του σκάφους.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από το κατάστρωμα δείχνει τα ασπρόμαυρα αρπακτικά να καταδιώκουν το σκάφος, πηδώντας μέσα και έξω από τα κύματα με μεγάλη ταχύτητα. Μπορεί κανείς να δει το τιμόνι του σκάφους να περιστρέφεται εκτός ελέγχου, καθώς οι οδοντωτές φάλαινες καταστρέφουν το πηδάλιο, ενώ κομμάτια της κάθετης λεπίδας φαίνονται να επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού.

Επιθέσεις από όρκες ανοικτά της Πορτογαλίας

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Πορτογαλική Πολεμική Αεροπορία αναγκάστηκε να διασώσει μια πενταμελή οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, αφού γλίτωσαν από βέβαιο θάνατο όταν το γιοτ τους βυθίστηκε μετά από επίθεση ορκών. Κινητοποιήθηκε στρατιωτικό ελικόπτερο για να ανελκύσει τους επιζώντες από ένα αλιευτικό σκάφος που είχε έρθει να τους σώσει, αφού το σκάφος τους είχε συγκρουστεί με μια ομάδα από αυτά τα θηλαστικά και είχε αρχίσει να γεμίζει νερό.

Μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, αν και δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του δραματικού συμβάντος, το οποίο συνέβη αργά το βράδυ της 10ης Οκτωβρίου, 55 μίλια νοτιοανατολικά του Πενίσε, 75 λεπτά οδικώς βόρεια της Λισαβόνας. Τρία παιδιά ηλικίας οκτώ, δέκα και 12 ετών βρίσκονταν επί του γαλλικής σημαίας σκάφους μήκους 36ft, γνωστού στην περιοχή ως «Ti’fare», μαζί με τη μητέρα και τον πατέρα τους, όταν δέχτηκε επίθεση.

Οι γονείς τους κατάφεραν να στείλουν σήμα SOS και να επιβιβαστούν σε σωσίβια λέμβο πριν το σκάφος —το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίαζε ρήγμα στο κύτος μετά την πρόσκρουση— αρχίσει να βυθίζεται. Ένα αλιευτικό σκάφος με έδρα το Πενίσε, το «Silmar», ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου, ενώ κινητοποιήθηκαν και οι στρατιωτικές δυνάμεις.

Επίθεση νότια της Λισαβόνας

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, μια ομάδα όρκων βύθισε ένα γιοτ που μετέφερε πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν Βρετανό υπήκοο, κοντά στην παραλία Fonte da Telha, λίγο νότια της Λισαβόνας. Πλάνα δείχνουν μια όρκα να χτυπά επανειλημμένα το ιστιοφόρο «Oceanview», το οποίο ανήκε στο Nautic Squad Club, και να εξαφανίζεται κάτω από το νερό πριν προλάβει να διασωθεί, αφού είχε ήδη διασωθεί το πλήρωμα. Την ίδια ημέρα, η ίδια ομάδα όρκων επιτέθηκε σε ένα άλλο κοντινό σκάφος, το «Nova Vida».

Οι Νορβηγοί ναυτικοί που επέβαιναν στο σκάφος διηγήθηκαν στη συνέχεια πώς κατάφεραν να σώσουν το σκάφος εγκαθιστώντας ένα πηδάλιο έκτακτης ανάγκης και σπρώχνοντάς το αρκετά ώστε να επιστρέψουν στο Κασκάις, 10 ναυτικά μίλια μακριά, μετά την πρόσκρουση.