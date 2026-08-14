Γαλλία: 474 συλλήψεις για εμπρησμούς – 11.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στην περιοχή Λαντ

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Σε μπαράζ συλλήψεων προχωρούν οι αρχές στη Γαλλία, καθώς η χώρα μάχεται με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη.

Σχεδόν 500 συλλήψεις

Περίπου 500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για την πρόκληση πυρκαγιών στη Γαλλία από την αρχή του καλοκαιριού, ανακοίνωσαν οι αρχές.

🔴 EN DIRECT

Incendie: 474 personnes interpellées pour avoir déclenché des feux depuis le début de l’été (INFO BFMTV)https://t.co/0qeNdpj9aw pic.twitter.com/Yh9g49umAs — BFM (@BFMTV) August 14, 2026



Με τρεις στους πέντε Ευρωπαίους να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες τουλάχιστον 30°C την Παρασκευή και περίπου 150 εκατομμύρια να υπομένουν 35°C ή περισσότερο, το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι 474 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 183 ανηλίκων, έχουν προσσαχθεί ή τελούν υπό κράτηση για τις πυρκαγιές στη χώρα από την 1η Ιουλίου.

Περίπου το 70% των συλληφθέντων θεωρούνται ύποπτοι για εσκεμμένο εμπρησμό, ενώ οι υπόλοιποι για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, σύμφωνα με το υπουργείο.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας 15χρονος έφηβος συνελήφθη σε σχέση με φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο Μπορντό, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες τον Ιούλιο.

Πύρινο μέτωπο στο Λαντ

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν την Παρασκευή στην εκκένωση περισσότερων από 525 ανθρώπων από το χωριό Λουγκλόν, στη νοτιοδυτική περιοχή Λαντ, αφότου μια νέα πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν 11.000 στρέμματα κατάξερου πευκοδάσους σε λιγότερο από 24 ώρες.

🔴 🔥 Trois semaines après le mégafeu de Biscarosse, les Landes sont à nouveau touchées. Le feu a parcouru 1 100 hectares près de la commune de Luglon, plus de 500 personnes ont été évacuées ces dernières heures. #JT13H pic.twitter.com/azTx3jT9fR — franceinfo (@franceinfo) August 14, 2026



Ο Ζιλ Κλαβρέλ, περιφερειακός αξιωματούχος, δήλωσε χθες το βράδυ στους δημοσιογράφους: «Η κατάσταση είναι δυσμενής και η πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 500 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ στάλθηκαν έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη για συνδρομή. Οι δρόμοι που οδηγούν στο χωριό έχουν αποκλειστεί.



Το Λουγκλόν βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των δημοφιλών τουριστικών προορισμών του κόλπου Αρκασόν και της χερσονήσου Λεζ-Καπ-Φερέ, όπου δύο τεράστιες πυρκαγιές κατέστρεψαν περισσότερα από 500.000 στρέμματα στα τέλη Ιουλίου, αναγκάζοντας την εκκένωση έως και 220.000 ανθρώπων.

83 νομοί σε «πορτοκαλί» συναγερμό για τον καύσωνα

Παρόλο που πέντε νομοί βγήκαν την Παρασκευή από τον πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα –σηματοδοτώντας μια ελαφρά βελτίωση των καιρικών συνθηκών ενόψει του Σαββατοκύριακου–, η ζέστη παραμένει αποπνικτική στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France έθεσε από σήμερα οκτώ επιπλέον νομούς σε πορτοκαλί συναγερμό «καύσωνα», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 83 νομούς.

Θερμοκρασίες άνω των 40°C και ιστορικό ρεκόρ 82 ετών στη Λιλ

Ο υδράργυρος άγγιξε σχεδόν τους 42°C στον νομό Aude, ενώ ξεπέρασε τους 40°C σε πολλές ακόμη πόλεις της Γαλλίας.

Ενδεικτικά, καταγράφηκαν 40,4°C στο Châteaumeillant (νομός Cher) και 40,1°C στο Nemours (νομός Seine-et-Marne).

Ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε στη Λιλ, όπου το θερμόμετρο έδειξε 37,3°C.

Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην πόλη για τον μήνα Αύγουστο εδώ και 82 χρόνια, δηλαδή από τότε που άρχισαν να τηρούνται επίσημα μετεωρολογικά αρχεία.

Μάχη με τις φλόγες στην Ille-et-Vilaine

Την ίδια στιγμή, η νομαρχία της Ille-et-Vilaine ενημέρωσε με νεότερο ανακοινωθέν της ότι 254 πυροσβέστες και 72 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Σεν-Ζιστ, έχοντας την υποστήριξη δύο ελικοπτέρων.

🔴 Un incendie s’est déclaré à Guérande (Loire-Atlantique). Il menace un camping, 2 000 vacanciers ont dû partir en urgence. À Saint-Just (Ille-et-Vilaine), plus de 200 hectares ont brûlé. Le feu ne progresse plus, 200 pompiers restent en alerte. #JT20H pic.twitter.com/V4dgkqw2B8 — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) August 13, 2026



Σύμφωνα με τις αρχές, η πληγείσα έκταση παραμένει εκτιμώμενη στα 2.300 στρέμματα.

🔴 #Incendie Saint-Just | Point de situation Les opérations de lutte contre l’incendie se poursuivent. Les secours restent pleinement mobilisés pour protéger le bourg de Saint-Just et contenir la propagation du feu. 📌 POINT DE SITUATION A CETTE HEURE : 📊 La surface… pic.twitter.com/xasjLEQHo2 — Préfète de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine (@bretagnegouv) August 14, 2026



Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κλιματική κρίση προκαλεί πιο συχνά και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, αποξηραίνοντας τα εδάφη και τους υδάτινους πόρους, τροφοδοτώντας τις πυρκαγιές και οδηγώντας σε χιλιάδες επιπλέον θανάτους στη Γαλλία.

Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.