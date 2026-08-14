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Γαλλία: 474 συλλήψεις για εμπρησμούς – 11.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στην περιοχή Λαντ

Οι γαλλικές αρχές προχωρούν σε μαζικές συλλήψεις, με 474 άτομα να έχουν προσαχθεί ή τελούν υπό κράτηση από την 1η Ιουλίου, ως ύποπτοι για πρόκληση πυρκαγιών, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές και ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Περίπου 11.000 στρέμματα πευκοδάσους καταστράφηκαν πρόσφατα στην περιοχή Λαντ, ενώ 83 νομοί παραμένουν σε «πορτοκαλί» συναγερμό για τον καύσωνα. Οι επιστήμονες συνδέουν την κλιματική κρίση με την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και των πυρκαγιών.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία φωτιά εμπρησμοί
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές στη Γαλλία έχουν προχωρήσει σε 474 συλλήψεις για εμπρησμούς ή πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια από την 1η Ιουλίου. Το 70% των συλληφθέντων θεωρούνται ύποπτοι για εσκεμμένο εμπρησμό.
  • Στη νοτιοδυτική περιοχή Λαντ, μια νέα πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν 11.000 στρέμματα σε λιγότερο από 24 ώρες, οδηγώντας στην εκκένωση άνω των 525 κατοίκων από το χωριό Λουγκλόν.
  • Ο καύσωνας παραμένει αποπνικτικός, με 83 νομούς σε «πορτοκαλί» συναγερμό και θερμοκρασίες άνω των 40°C σε πολλές πόλεις, ενώ η Λιλ κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ 82 ετών.

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Σε μπαράζ συλλήψεων προχωρούν οι αρχές στη Γαλλία, καθώς η χώρα μάχεται με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη.

Σχεδόν 500 συλλήψεις

Περίπου 500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για την πρόκληση πυρκαγιών στη Γαλλία από την αρχή του καλοκαιριού, ανακοίνωσαν οι αρχές.


Με τρεις στους πέντε Ευρωπαίους να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες τουλάχιστον 30°C την Παρασκευή και περίπου 150 εκατομμύρια να υπομένουν 35°C ή περισσότερο, το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι 474 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 183 ανηλίκων, έχουν προσσαχθεί ή τελούν υπό κράτηση για τις πυρκαγιές στη χώρα από την 1η Ιουλίου.

Περίπου το 70% των συλληφθέντων θεωρούνται ύποπτοι για εσκεμμένο εμπρησμό, ενώ οι υπόλοιποι για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, σύμφωνα με το υπουργείο.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας 15χρονος έφηβος συνελήφθη σε σχέση με φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο Μπορντό, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες τον Ιούλιο.

Πύρινο μέτωπο στο Λαντ

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν την Παρασκευή στην εκκένωση περισσότερων από 525 ανθρώπων από το χωριό Λουγκλόν, στη νοτιοδυτική περιοχή Λαντ, αφότου μια νέα πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν 11.000 στρέμματα κατάξερου πευκοδάσους σε λιγότερο από 24 ώρες.


Ο Ζιλ Κλαβρέλ, περιφερειακός αξιωματούχος, δήλωσε χθες το βράδυ στους δημοσιογράφους: «Η κατάσταση είναι δυσμενής και η πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 500 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ στάλθηκαν έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη για συνδρομή. Οι δρόμοι που οδηγούν στο χωριό έχουν αποκλειστεί.


Το Λουγκλόν βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των δημοφιλών τουριστικών προορισμών του κόλπου Αρκασόν και της χερσονήσου Λεζ-Καπ-Φερέ, όπου δύο τεράστιες πυρκαγιές κατέστρεψαν περισσότερα από 500.000 στρέμματα στα τέλη Ιουλίου, αναγκάζοντας την εκκένωση έως και 220.000 ανθρώπων.

83 νομοί σε «πορτοκαλί» συναγερμό για τον καύσωνα

Παρόλο που πέντε νομοί βγήκαν την Παρασκευή από τον πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα –σηματοδοτώντας μια ελαφρά βελτίωση των καιρικών συνθηκών ενόψει του Σαββατοκύριακου–, η ζέστη παραμένει αποπνικτική στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France έθεσε από σήμερα οκτώ επιπλέον νομούς σε πορτοκαλί συναγερμό «καύσωνα», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 83 νομούς.

Θερμοκρασίες άνω των 40°C και ιστορικό ρεκόρ 82 ετών στη Λιλ

Ο υδράργυρος άγγιξε σχεδόν τους 42°C στον νομό Aude, ενώ ξεπέρασε τους 40°C σε πολλές ακόμη πόλεις της Γαλλίας.

Ενδεικτικά, καταγράφηκαν 40,4°C στο Châteaumeillant (νομός Cher) και 40,1°C στο Nemours (νομός Seine-et-Marne).

Ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε στη Λιλ, όπου το θερμόμετρο έδειξε 37,3°C.

Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην πόλη για τον μήνα Αύγουστο εδώ και 82 χρόνια, δηλαδή από τότε που άρχισαν να τηρούνται επίσημα μετεωρολογικά αρχεία.

Μάχη με τις φλόγες στην Ille-et-Vilaine

Την ίδια στιγμή, η νομαρχία της Ille-et-Vilaine ενημέρωσε με νεότερο ανακοινωθέν της ότι 254 πυροσβέστες και 72 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Σεν-Ζιστ, έχοντας την υποστήριξη δύο ελικοπτέρων.


Σύμφωνα με τις αρχές, η πληγείσα έκταση παραμένει εκτιμώμενη στα 2.300 στρέμματα.


Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κλιματική κρίση προκαλεί πιο συχνά και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, αποξηραίνοντας τα εδάφη και τους υδάτινους πόρους, τροφοδοτώντας τις πυρκαγιές και οδηγώντας σε χιλιάδες επιπλέον θανάτους στη Γαλλία.

Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

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