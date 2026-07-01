Μιχάλης Μόσιος: Πέθανε ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός, Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτηση στο Facebook ο γιος του. Ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών με τον πατέρα του και τον «αποχαιρέτησε» με πολύ συγκινητικά λόγια.

Μεταξύ άλλων έγραψε: «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο… Όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε… Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του γιου του

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο…όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε…

Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα.

Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής.

Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα.

Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε.

Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα.

Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι ότι έφυγες πλήρης, γεμάτος.

Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος.

Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου

Δεν ξέρω πως θα το αντέξω

Άμα σε χάσω μπαμπά

Θα αφήσω τα κλειδιά μου απ’ έξω

Μήπως και μπεις ξανά.

Αντίο πατέρα μου».