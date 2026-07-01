Θεσσαλονίκη: Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα τα ξημερώματα

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Δύο περιστατικά εμπρησμών σε σταθμευμένα οχήματα, πιθανότατα με τη χρήση αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών («γκαζάκια»), σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Στην πρώτη περίπτωση, το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο στην πυλωτή πολυκατοικίας στην οδό Γραβιάς όταν στις 5:00 τα ξημερώματα τυλίχθηκε στις φλόγες. Από τη φωτιά τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, το οποίο υπέστη εγκαύματα, ενώ ακόμη τέσσερα άτομα αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στη δεύτερη περίπτωση, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο στην οδό Περραιβού , χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του emakedonia, τα δύο οχήματα ανήκουν σε πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και σε πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα δύο περιστατικά.