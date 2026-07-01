Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό νίκησε 2-0 τον Ισημερινό και προκρίθηκε στους «16»

Το Μεξικό νίκησε 2-0 τον Ισημερινό στο θρυλικό «Αζτέκα» και εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ. Η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, αξιοποίησε τις ευκαιρίες της στο πρώτο ημίχρονο και θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό.

Το Μεξικό μπήκε δυνατά και πήρε γρήγορο προβάδισμα

Οι γηπεδούχοι άρχισαν τον αγώνα με έντονη πίεση και μέχρι το 7ο λεπτό είχαν δημιουργήσει τέσσερις τελικές προσπάθειες. Η σημαντικότερη φάση ήρθε από τον Χιμένες, ο οποίος πήρε καρφωτή κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Γκαλίντες.

Στο 15ο λεπτό, ο 18χρονος Χιλμπέρτο Μόρα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Τρία λεπτά αργότερα, ο Γεμπόα απείλησε για τον Ισημερινό, αλλά το σουτ του δεν είχε αποτέλεσμα.

Η πίεση του Μεξικού απέδωσε στο 22ο λεπτό. Ο Αλβαράδο έδωσε την τρίτη ασίστ του στη διοργάνωση και βρήκε τον Κινιόνες, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακή κούρσα από τον χώρο του κέντρου. Ο επιθετικός του Μεξικού μπήκε στην περιοχή και νίκησε τον Γκαλίντες με δυνατό σουτ, σημειώνοντας το τρίτο του γκολ στο τουρνουά.

Το Μεξικό συνέχισε να ελέγχει τον αγώνα και στο 31ο λεπτό έφτασε στο 2-0. Ο Κινιόνες συνεργάστηκε με τον Ραούλ Χιμένες, ο οποίος πήρε την μπάλα στο ύψος της περιοχής και εκτέλεσε άμεσα, χωρίς να αφήσει περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα του Ισημερινού.

Στο 40ό λεπτό, ο Ισημερινός είχε την τελευταία σημαντική στιγμή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γεμπόα σούταρε δυνατά μέσα από την περιοχή, αλλά ο Ρανχέλ αντέδρασε σωστά και απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Το Μεξικό διαχειρίστηκε το προβάδισμα

Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, το Μεξικό πλησίασε στο 3-0, όμως ο Αλβαράδο έστειλε την μπάλα λίγο έξω από την εστία του Γκαλίντες. Στη συνέχεια, ο Ισημερινός πήρε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, κυρίως μετά τις αλλαγές του Μπεκασέσε, αλλά δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των Μεξικανών.

Η αμυντική λειτουργία του Μεξικού αποδείχθηκε καθοριστική για ακόμη μία φορά, καθώς η ομάδα δεν έχει δεχθεί γκολ μετά από τέσσερα παιχνίδια στη διοργάνωση.

Στο 67ο λεπτό, ο Γκαλίντες κράτησε το σκορ στο 2-0, καθώς απέκρουσε σε κόρνερ με το ένα χέρι την καρφωτή κεφαλιά του Μόντες. Στην εξέλιξη της φάσης, ο ίδιος παίκτης προσπάθησε ξανά να σκοράρει με κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία.

Ο Ισημερινός έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 75ο λεπτό, όταν ο Ροντρίγκες δεν κατάφερε να μειώσει το σκορ και να βάλει ξανά την ομάδα του στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Στην τελευταία αξιόλογη φάση του αγώνα, ο Ορμπελίν Πινέδα σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω από τη συμβολή των δοκών του Γκαλίντες.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ινκαπιέ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα από λογομαχία με τον Σαντιάγκο Χιμένες.

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες, βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα του Μεξικού. Ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, άρχισε τον αγώνα από τον πάγκο και αντικατέστησε τον Κινιόνες στο 79ο λεπτό.

Ο αγώνας άρχισε με καθυστέρηση μίας ώρας, στις 05:00 ώρα Ελλάδας, λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Διαιτητής: Σ.Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες : Φράνκο, Παες, Μόϊσες Καϊσέδο

Κόκκινες : Ινκαπιέ

ΜΕΞΙΚΟ (Ντιέγκο Αγκίρε): Ρανχέλ, Σάντσες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Μόρα (58` Γκουτιέρες), Λίρα, Ρόμο (74` Βάργκας), Αλβαράδο (79` Ρέγες), Κινιόνες (79` Πινέδα), Ραούλ Χιμένες (74` Σαντιάγκο Χιμένες).

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Φράνκο (46` Μεντίνα), Ορδόνιες (46` Πρεσιάδο), Πάτσο, Ινκαπιέ, Γιεμπόα (79` Χόρντι Καϊσέδο), Μόϊσες Καϊσέδο, Βίτε, Ανγκούλο (79` Πάες), Πλάτα, Βαλένσια (58` Ροντρίγκες).