Μουντιάλ 2026: Με καθυστέρηση η έναρξη του αγώνα Μεξικό – Ισημερινός λόγω έντονης βροχόπτωσης

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Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα Μεξικό – Ισημερινός, για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, στην Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, η ανακοίνωση έγινε από τα μεγάφωνα του σταδίου περίπου μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της αναμέτρησης στο στάδιο Azteca.

Το μήνυμα στις οθόνες του σταδίου

Γύρω στις 6:15 μ.μ (τοπική ώρα, 3:15 ώρα Ελλάδος)., σε μία από τις γιγαντιαίες οθόνες του σταδίου εμφανίστηκε το μήνυμα: «Ο αγώνας αναβάλλεται».

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Οι διοργανωτές δεν ανακοίνωσαν άμεσα νέα ώρα έναρξης, ενώ η καθυστέρηση συνδέθηκε με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Η αναμέτρηση αναμένεται να αρχίσει μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν και οι αρμόδιοι κρίνουν ότι μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια.