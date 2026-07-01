Μουντιάλ 2026: Με καθυστέρηση η έναρξη του αγώνα Μεξικό – Ισημερινός λόγω έντονης βροχόπτωσης

Η έντονη βροχόπτωση στην Πόλη του Μεξικού προκάλεσε καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα Μεξικό – Ισημερινός για το Μουντιάλ. Το μήνυμα «Ο αγώνας αναβάλλεται» εμφανίστηκε στις οθόνες του σταδίου Azteca, χωρίς να ανακοινωθεί άμεσα νέα ώρα έναρξης.

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Αθλητισμός

Μεξικό, Εκουαδόρ, Μουντιάλ 2026
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα Μεξικό – Ισημερινός, για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, στην Πόλη του Μεξικού.
  • Η ανακοίνωση έγινε από τα μεγάφωνα του σταδίου περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη, ενώ σε μία από τις γιγαντιαίες οθόνες εμφανίστηκε το μήνυμα: «Ο αγώνας αναβάλλεται».
  • Οι διοργανωτές δεν ανακοίνωσαν άμεσα νέα ώρα έναρξης. Η αναμέτρηση αναμένεται να αρχίσει μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα ΜεξικόΙσημερινός, για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, στην Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, η ανακοίνωση έγινε από τα μεγάφωνα του σταδίου περίπου μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της αναμέτρησης στο στάδιο Azteca.

Το μήνυμα στις οθόνες του σταδίου

Γύρω στις 6:15 μ.μ (τοπική ώρα, 3:15 ώρα Ελλάδος)., σε μία από τις γιγαντιαίες οθόνες του σταδίου εμφανίστηκε το μήνυμα: «Ο αγώνας αναβάλλεται».

Οι διοργανωτές δεν ανακοίνωσαν άμεσα νέα ώρα έναρξης, ενώ η καθυστέρηση συνδέθηκε με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Η αναμέτρηση αναμένεται να αρχίσει μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν και οι αρμόδιοι κρίνουν ότι μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια.

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