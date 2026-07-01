Μουντιάλ 2026: Με καθυστέρηση η έναρξη του αγώνα Μεξικό – Ισημερινός λόγω έντονης βροχόπτωσης

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα Μεξικό – Ισημερινός, για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, στην Πόλη του Μεξικού.
Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, η ανακοίνωση έγινε από τα μεγάφωνα του σταδίου περίπου μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της αναμέτρησης στο στάδιο Azteca.
Το μήνυμα στις οθόνες του σταδίου
Γύρω στις 6:15 μ.μ (τοπική ώρα, 3:15 ώρα Ελλάδος)., σε μία από τις γιγαντιαίες οθόνες του σταδίου εμφανίστηκε το μήνυμα: «Ο αγώνας αναβάλλεται».
Οι διοργανωτές δεν ανακοίνωσαν άμεσα νέα ώρα έναρξης, ενώ η καθυστέρηση συνδέθηκε με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.
Η αναμέτρηση αναμένεται να αρχίσει μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν και οι αρμόδιοι κρίνουν ότι μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια.