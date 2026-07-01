Γερμανία: Προβάδισμα της AfD με 26% σε νέα δημοσκόπηση – Στο 22% η CDU/CSU

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Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) παραμένει πρώτη στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών δικτύων RTL και n-tv. Το κόμμα καταγράφει μικρή υποχώρηση, ενώ η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) εμφανίζει οριακή άνοδο και μειώνει τη διαφορά.

Σύμφωνα με τη μέτρηση, η AfD συγκεντρώνει 26%, με απώλεια μίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχε πραγματοποιηθεί πριν από δύο εβδομάδες. Η CDU/CSU ακολουθεί με 22%, καταγράφοντας άνοδο μίας μονάδας.

Στην τρίτη θέση παραμένουν οι Πράσινοι, οι οποίοι διατηρούν τις δυνάμεις τους στο 15%. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και η Αριστερά ισοβαθμούν στην τελευταία θέση με 12%. Το SPD δεν παρουσιάζει μεταβολή, ενώ η Αριστερά ενισχύεται κατά μία μονάδα.

Η εικόνα για την ικανότητα διακυβέρνησης

Το βελτιωμένο κλίμα για τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Χριστιανοκοινωνιστές αποτυπώνεται και στο ερώτημα για το ποιο κόμμα μπορεί να χειριστεί καλύτερα τα προβλήματα της χώρας. Για πρώτη φορά έπειτα από εβδομάδες, η Ένωση προηγείται με 14%, ενώ η AfD ακολουθεί με 12%.

Ωστόσο, το 53% των ερωτηθέντων απαντά ότι «κανένα κόμμα» δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της Γερμανίας.

Ελαφρώς βελτιωμένη εμφανίζεται και η εικόνα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Το 15% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από τις επιδόσεις του, ποσοστό αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Αντίθετα, το 83% δηλώνει μη ικανοποιημένο, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματός του, ο Μερτς συγκεντρώνει θετική γνώμη μόλις από το 47%.

Πρώτο ζήτημα οι συντάξεις

Η συζήτηση για το μέλλον των συντάξεων αναδεικνύεται στο σημαντικότερο θέμα της εβδομάδας για τους Γερμανούς πολίτες, καθώς το αναφέρει το 29% των ερωτηθέντων.

Ακολουθεί ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν, με ποσοστό 26%, ενώ οι επιδόσεις της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απασχολούν το 22%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ