Το ευχαριστώ της Αννίτας Δημητρίου στην Ελλάδα από το βήμα της Βουλής

Σε μια ομιλία υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου, επαναβεβαίωσε τους άρρηκτους ιστορικούς, συναισθηματικούς και θεσμικούς δεσμούς που ενώνουν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Εκφράζοντας τη βαθιά ευγνωμοσύνη του κυπριακού ελληνισμού για την έμπρακτη και σταθερή στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, ιδιαίτερα κατά την πρόσφατη κρίση στην περιοχή με τις απειλές από το Ιράν, η κυρία Δημητρίου, ανέδειξε την ισχυρή κοινοβουλευτική δημοκρατία της Ελλάδας ως θεμέλιο ασφάλειας και όρο επιβίωσης για την ίδια την Κύπρο.

Με φόντο τις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, η ομιλία της επικεντρώθηκε σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Στρατηγικός Ρόλος & Ε.Ε.: Την ανάγκη να μετατραπεί η γεωγραφική θέση των δύο κρατών σε πηγή ισχύος, λειτουργώντας ως μια ενιαία, εξωστρεφής ευρωπαϊκή πύλη στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να περάσει από την αμηχανία στην αποφασιστικότητα, ενισχύοντας τη στρατηγική της αυτονομία και την αμυντική της βιομηχανία, τονίζοντας πως είναι αδιανόητο ευρωπαϊκοί πόροι να στηρίζουν χώρες με κατοχικά στρατεύματα.

Αποτροπή & Συμμαχίες: Τη σημασία της αμυντικής αποτροπής και της εμβάθυνσης των πολυμερών συμμαχιών (με χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Ισραήλ και η Αίγυπτος) απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, υπογραμμίζοντας ότι το πραγματικό συμφέρον της Τουρκίας, βρίσκεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι στις απειλές.

Κυπριακό Ζήτημα: Την αμετακίνητη θέση για δίκαιη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, με πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων, διασφαλίζοντας ότι οι Έλληνες της Κύπρου, δεν θα μετατραπούν σε μειονότητα στον ίδιο τους τον τόπο.

Κλείνοντας, η κυρία Δημητρίου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη κοινής στρατηγικής για το μεταναστευτικό, την ενέργεια και την παιδεία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το επιτυχημένο αποτύπωμα της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ε.Ε.

Ακολουθεί αναλυτικά η ομιλία της Αννίτας Δημητρίου:

«Κάθε βήμα ισχυροποίησης της διεθνούς εικόνας και της οικονομίας της Ελλάδα για εμάς στην Κύπρο είναι πηγή υπερηφάνειας και ενισχύει την αυτοπεποίθηση ολόκληρου του Ελληνισμού», τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Αννίτα Δημητρίου από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων κατά την Ειδική Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια.

Η κυρία Δημητρίου απευθυνόμενη στον ελληνικό λαό, μέσω του Σώματος, υπογράμμισε τους άρρηκτους δεσμούς που ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο και εξέφρασε «την βαθιά ευγνωμοσύνη μας για την ακλόνητη στήριξη και έμπρακτη συμπαράσταση της Ελλάδας και στην πρόσφατη απειλή που αντιμετωπίσαμε στην δίνη του πολέμου στον Ιράν. Είμαστε ευγνώμονες και ευχαριστώ και τον Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση και εσάς κ. Προέδρε και όλους τους βουλευτές, που εκείνες τις δύσκολες ημέρες του Μαρτίου όχι μόνο επισκεφτήκατε την Βουλή, την Κύπρο και εκφράσατε την έμπρακτη συμπαράσταση και αλληλεγγύη όλων των Ελλήνων. Η παρουσία ελληνικών μέσων, αεροσκαφών και ναυτικής δύναμης είχε εκτός από την επιχειρησιακή και ανθρώπινη σημασία. Ως Έλληνες της Κύπρου χρειαζόμαστε αυτό το αίσθημα ασφάλειας, ως έμπρακτη υπενθύμιση πως η Κύπρος δεν στέκεται μόνη απέναντι στους κινδύνους».

Η Πρόεδρος της Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας επισήμανε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκεται στην Βουλή των Ελλήνων και πρόσθεσε πως «στέκομαι απέναντι σας με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνεια. Στον ναό της Δημοκρατίας, στην χώρα που γέννησε την Δημοκρατία ως έννοια, ως πολιτική σκέψη και ως πολίτευμα. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα, ότι η πρώτη επίσημη ομιλία μου μετά την επανεκλογή μου ως Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων να πραγματοποιείται εδώ στην Βουλή των Ελλήνων».

Ως Ελληνίδα της Κύπρου, είπε η κυρία Δημητρίου «η παρουσία μου εδώ στην Βουλή των Ελλήνων έχει μια συναισθηματική, αλλά και Ιστορική αξία, καθώς εδώ συναντώνται οι κοινές μας μνήμες, οι κοινοί μας αγώνες, αλλά και οι κοινές μας προσδοκίες για το μέλλον».

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέφερε πως «για εμάς στην Κύπρο η ισχύς και η ποιότητα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα, έχουν πάντοτε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ιστορία μας δίδαξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι όταν οι δημοκρατικοί θεσμοί σιωπούν, όταν η κοινοβουλευτική λογοδοσία υποκαθίσταται από αυταρχισμό και όταν οι μεγάλες εθνικές αποφάσεις λαμβάνονται έξω από το φως της δημοκρατική ευθύνης, οι συνέπειες είναι τραγικές» και σημείωσε πως «η Κύπρος, πλήρωσε βαρύ τίμημα από την έλλειψη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Για αυτό μια Ελλάδα με ισχυρό κοινοβουλευτικό σύστημα για την Κύπρο είναι ζήτημα ασφάλειας και όρος επιβίωσης».

Η κυρία Δημητρίου είπε ότι «Ελλάδα και Κύπρος είμαστε δύο γειτονικές ευρωπαϊκές δημοκρατίες με άρρηκτους εθνικούς θεσμούς στην πιο ευαίσθητη άκρη της Ευρώπη. Δύο κράτη που ζουν δίπλα σε πολέμους, σε μεταναστευτικές πιέσεις, ενεργειακές ανακατατάξεις, υβριδικές απειλές και αναθεωρητικές συμπεριφορές. Δύο κράτη που γνωρίζουν ότι η ειρήνη χρειάζεται εξωστρέφεια.

Η ασφάλεια χρειάζεται αποτροπή και η ανάπτυξη σταθερότητα. Το κεντρικό συμπέρασμα της εποχής μας είναι σαφές : Ελλάδα και Κύπρος έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν την γεωγραφική τους θέση σε πηγή ισχύος. Σε μια εποχή που όλοι οι διεθνείς παίκτες αναγνωρίζουν το στρατηγικό βάθος της περιοχής μας, εμείς οφείλουμε πρώτοι να το αξιοποιήσουμε, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματά μας ως μια ενιαία ευρωπαϊκή πύλη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στη Μέση Ανατολή, την Β. Αφρική και την Ασία», επισημαίνοντας ότι «η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι θεωρητική, ούτε αφορά μόνο τους θεσμούς των Βρυξελλών, αλλά μια συζήτηση που γεννιέται μέσα από τις ίδιες της κρίσεις, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την αστάθεια στην Μ. Ανατολή, την ενεργειακή ανασφάλεια, τις μεταναστευτικές πιέσεις, το τεχνολογικό χάσμα, την ανάγκη της στρατηγικής αυτονομίας, την αγωνία των πολιτών για το κόστος ζωής, την στέγη, την ασφάλεια και την προοπτική».

Η ΕΕ είπε «οφείλει να αλλάξει να περάσει από την αμηχανία, στην Ευρώπη της αποφασιστικότητας, να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων, πιο ενιαία φωνή στην εξωτερική πολιτική, στην πραγματική αμυντική της ικανότητα, βαθύτερη ενεργειακή ένωση, κοινά εργαλεία ανταγωνιστικότητας και ισχυρότερους μηχανισμού αλληλεγγύης. Και Ελλάδα και Κύπρος έχουν κάθε λόγο να είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της συζήτησης γιατί βιώνουμε εντονότερα και πρώτοι ότι αγγίζει αργότερα τους Ευρωπαίους».

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, αναφερόμενη στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στην προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας είπε ότι «είναι αναγκαία βήματα», σημείωσε, όμως, πως αυτά «οφείλουν να υπηρετούν τη συνοχή, την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ίδιας της Ευρώπης. Είναι αδιανόητο ευρωπαϊκά χρήματα για εξοπλισμούς να καταλήγουν στην ενίσχυση μιας χώρας που διατηρεί στρατεύματα κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος. Που εκτοξεύει απειλές πολέμου εναντίον άλλου Κράτους- μέλους. Η συμμετοχή τρίτων χωρών σε τέτοιους μηχανισμούς, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται διαδικαστικά. Είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας, αλληλεγγύης και αξιοπιστίας».

Η κυρία Δημητρίου τόνισε πως «η Τουρκία έχει να κερδίσει πολλά περισσότερα μέσα από μια συνεργασία παρά από την επιθετικότητα, την επεκτασιμότητα, τις απειλές και την πολιτικών των τετελεσμένων. Το πραγματικό της συμφέρον δεν βρίσκεται στην ένταση, ούτε στην Κατοχή, ούτε στην αμφισβήτηση δικαιωμάτων και κυριαρχίας, αλλά σε μια σχέση σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας και ειρηνικής συνύπαρξη με τους γείτονές της.

Βέβαια έως τότε η αποτροπή παραμένει απαραίτητη» και πρόσθεσε ότι «Ελλάδα και Κύπρος χρειάζονται κοινούς αμυντικούς σχεδιασμούς, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, συμμαχίες με χώρες που συμμερίζονται το όραμα της ειρήνης, της σταθερότητας, της συνεργασία όπως Γαλλία, ΗΠΑ, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ινδία, κράτη της Μέσης Ανατολής του Κόλπου και άλλους εταίρους της περιοχής που αποτελούν κρίσιμους συνομιλητές μας» και σημείωσε ότι «τα τριμερή και πολυμερή σχήματα στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερο βάθος στην άμυνα, την ενέργεια στην πολιτική προστασία και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών».

Για το Κυπριακό, η κυρία Δημητρίου είπε πως «η Κύπρος ζει με μια γραμμή αντιπαράταξης, που χωρίζει πόλεις , χωριά, περιουσίες, μνήμες και ζωές. Οι περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες είναι η ανάσα της Κατοχής δίπλα μας. Και η χώρα μας δεν ξεχνά ότι συνεχίζουμε να έχουμε πρόσφυγες, εγκλωβισμένους και αγνοούμενους» και είπε πως «δεν θα κουραστούμε να απαιτούμε αυτό που θέλει κάθε ελεύθερος άνθρωπος.

Την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, τον τερματισμό των εγγυήσεων, την κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων και την αποκατάσταση της ενότητας, της κυριαρχίας και της ελευθερίας της πατρίδας μας». Η Πρόεδρος ευχαρίστησε την Ελλάδα για την σταθερή στήριξή της στο Κυπριακό και τη νέα προσπάθεια του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη λέγοντας πως «η Ελλάδα υπήρξε και παραμένει ο πιο σταθερός συμπαραστάτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίζει την Κύπρο με σοβαρότητα, με συνέπεια και σεβασμό. Και οι αρχές μας είναι καθΑΝΝΙΤΑαρές: Λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, των αρχών και αξιών της ΕΕ, η επιβίωση του Ελληνισμού στο νησί δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο , οι Έλληνες της Κύπρου δεν μπορεί να μετατραπούν σε μειονότητα στον ίδιο τους τον τόπο».

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσωπειών της Κύπρου, επίσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε ενίσχυση και ανάπτυξη κοινών πολιτικών για τις μεταναστευτικές πιέσεις, αλλά και σε τομείς όπως είναι η Παιδεία, η ενίσχυση των δεσμών με την διασπορά, τον τουρισμό, στην ενέργεια και τα δίκτυα. Επίσης, αναφέρθηκε και στον ρόλο που διαδραμάτισε Κύπρος σε αυτή την εξάμηνη προεδρία της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προσφωνώντας την ομόλογό του συνεχάρη την κυρία Δημητρίου για την πρόσφατη επανεκλογή της στο αξίωμα της Προέδρου των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ανανέωση είπε «αυτής της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό σου αποτελεί την αναγνώριση της θεσμική σου πορείας και της σταθερής προσήλωσή σου στον κοινοβουλευτισμό και τον δημόσιο διάλογο».

Η παρουσία σας στην Αθήνα, είπε ο κ. Κακλαμάνης «αποκτά ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη σημαντική συγκυρία για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η προεδρία στο Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αποστολής, μέσα από την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία επιβεβαίωσε ότι το μέγεθος ενός Κράτους δεν καθορίζει το πολιτικό του αποτύπωμα, αλλά αυτό καθαρίζεται από την συνέπεια, την αξιοπιστία και την ικανότητα του να συνθέτει».

Η ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και η ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής «δεν αποτελούν δύο παράλληλες πορείες, αλλά μια άρρηκτα κοινή υπόθεση, μια στάση σταθερής εμπιστοσύνης και συνεννόησης απέναντι στην πολλές φορές επαμφοτερίζουσα διάθεση πολλών από τους συμμάχους μας».

Ο κ. Κακλαμάνης ευχαρίστησε την κυρία Δημητρίου για την θερμή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο και υπενθύμισε ότι. όπως είχε αναφέρει κατά την δική του ομιλία από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων «η σχέση Ελλάδας και Κύπρου υπερβαίνει τις τυπικές δημοκρατικές σχέσεις. Είναι σχέσεις μνήμης, ευθύνης και κυρίως αλληλεγγύης».

Ο Πρόεδρο της Βουλής κατέστησε με απόλυτο ξεκάθαρο τρόπο. όπως είπε. ότι « ο Κυπριακός Λαός δεν είναι μόνος. Ο αγώνας για τα δίκαια της Κύπρου είναι κοινός, όχι γιατί το επιβάλλει η Ιστορία ή η γεωγραφία. αλλά γιατί υπάρχει μια βαθιά συναντίληψη λαών και θεσμών.

Η θέση της Ελλάδας για την επίλυση του Κυπριακού υπήρξε και παραμένει σταθερή. Πλήρης στήριξη των προσπαθειών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για μια συνολική και κοινώς αποδεκτή λύση βασισμένη στα Ψηφίσματα του ΣΑ και πλήρως εναρμονισμένη με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο» και τόνισε πως «λύση δεν νοείται, χωρίς την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την κατάργηση αναχρονιστικών συστημάτων εγγυήσεων» και καταχειροκροτούμενος από το Σώμα σημείωσε πως αυτό «όσες φορές και εάν το επαναλάβουμε δεν είναι αρκετές.

Η δίκαιη λύση του Κυπριακού, δεν αποτελεί μια ευχή, αλλά μια διαρκή εθνική και ηθική υποχρέωση απέναντι στις κοινές θυσίες, πάνω στις οποίες χαλυβδώθηκε η σχέση μας. Και οφείλουμε να τιμούμε πάντα την μνήμη όσων έπεσαν υπερασπισμένοι την Ελευθερίας και την αξιοπρέπεια της Κύπρου. Οφείλουμε να κρατούμε ζωντανή την μνήμη των αγνοουμένων, γιατί όσο υπάρχουν οικογένειες που εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις η Ιστορία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το χρέος της. Και εδώ βρίσκεται η ιδιαίτερη σημασία των Κοινοβουλίων μας γιατί δεν καλούνται μόνο να νομοθετούν, αλλά να λειτουργούν ως γέφυρες συνεννόησης, ως χώροι παραγωγής εμπιστοσύνης, ως θεματοφύλακες της δημοκρατικής σταθερότητας.

Είναι η συλλογική άμυνα απέναντι τον λαϊκισμό, σε μια εποχή γεωπολιτικών αλλαγών και αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών. Ο κοινοβουλευτισμός είναι το αντίδοτό μας απέναντι στον παραλογισμό και την αβεβαιότητα που ολοένα συχνότερα χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον» και υπενθύμισε ότι « Δημοκρατία και Ειρήνη είναι έννοιες αλληλεξαρτώμενες».

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, συνόδευσε στην Ολομέλεια την πρόεδρο της Αντιπροσωπίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Αννίτα Δημητρίου. Κατά την συνεδρίαση στα κυβερνητικά έδρανα παραβρέθηκαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χρήστος Δήμας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου και Χάρης Θεοχάρης και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.