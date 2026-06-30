Έλον Μασκ: Προώθησε στο Χ ταινία που κατηγορείται ότι υποκινεί βία κατά μεταναστών

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Στο επίκεντρο νέας αντιπαράθεσης βρίσκεται ο Έλον Μασκ, καθώς προώθησε μέσω του Χ την ταινία Citizen Vigilante, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω του περιεχομένου της και των καταγγελιών ότι υποκινεί βία κατά μεταναστών.

Ο Μασκ δημοσίευσε την ταινία δωρεάν στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ από την Πέμπτη έως την Κυριακή, αυξάνοντας κατακόρυφα τη δημοτικότητά της. Παράλληλα, έγραψε ότι «το Citizen Vigilante 2 θα είναι ακόμη καλύτερο».

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, η εταιρεία Quiver Distribution, η οποία κυκλοφόρησε την ταινία στις ΗΠΑ στις 19 Ιουνίου, απέκτησε πλέον τα παγκόσμια δικαιώματα διανομής της.

Η ταινία και οι καταγγελίες περί υποκίνησης βίας

Το Citizen Vigilante, σε σκηνοθεσία του Γερμανού Ούβε Μπολ και με πρωταγωνιστή τον Άρμι Χάμερ, αφηγείται την ιστορία ενός Αμερικανού επιχειρηματία που αναλαμβάνει να εκδικηθεί βίαια εγκληματίες με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε μια αδιευκρίνιστη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο Μπολ υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η γερμανική επιτροπή αξιολόγησης ταινιών FSK αρνήθηκε να χορηγήσει πιστοποίηση προβολής, κρίνοντας ότι η ταινία «υποκινεί βία κατά μεταναστών».

Όπως είπε, προσέφυγε νομικά κατά της απόφασης, ωστόσο η ένστασή του απορρίφθηκε.

Σκληρή κριτική

Η ταινία δέχθηκε ιδιαίτερα αρνητικές κριτικές. Ο κριτικός του Variety Τοντ Γκίλκριστ τη χαρακτήρισε «βίαιο, ασυνάρτητο και ηθικά χρεοκοπημένο έργο εκμετάλλευσης», προσθέτοντας ότι είναι «τόσο κακή που μοιάζει σαν ο σκηνοθέτης να σαμποτάρει σκόπιμα τον πρωταγωνιστή του».

Ο Ούβε Μπολ, που έχει αποκτήσει τη φήμη ενός από τους πιο αμφιλεγόμενους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, έχει υπογράψει περισσότερες από 30 ταινίες, ανάμεσά τους τις κινηματογραφικές μεταφορές των βιντεοπαιχνιδιών Postal και BloodRayne.

Ο ρόλος του Μασκ και η επιστροφή του Άρμι Χάμερ

Ο Μπολ δήλωσε ότι η ομάδα του Μασκ επικοινώνησε μαζί του ζητώντας την ταινία για προβολή μέσω του Χ, προσθέτοντας πως η επικοινωνία ήταν σύντομη και δεν είχε προσωπική συνομιλία με τον δισεκατομμυριούχο.

Η ταινία βρέθηκε ήδη στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της επιστροφής του Άρμι Χάμερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μετά τις σοβαρές καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί εναντίον του το 2021 για βιασμό και κακοποιητική συμπεριφορά. Οι εισαγγελικές αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες δεν άσκησαν τελικά ποινική δίωξη, ενώ ο ηθοποιός έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.