Βόλος: Μεγάλη επιχείρηση στην παραλία του Αναύρου – 31χρονος βρισκόταν σε παραλήρημα – ΒΙΝΤΕΟ

Μια επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην παραλία του Αναύρου στον Βόλο για έναν 31χρονο άνδρα σε έντονη ψυχολογική φόρτιση, ο οποίος είχε διαφύγει από το νοσοκομείο της πόλης. Ναυαγοσώστες, μέλη της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, Λιμενικό και ΕΛΑΣ συνέδραμαν για την ασφαλή επιστροφή του στην ακτή και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΒΟΛΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε σήμερα Τρίτη το απόγευμα στην παραλία του Αναύρου στον Βόλο, για να βγάλουν στην ακτή έναν 31χρονο άνδρα ο οποίος ήταν στη θάλασσα και σε έντονη ψυχολογική φόρτιση.
  • Ο 31χρονος είχε διαφύγει της προσοχής των συνοδών του από το νοσοκομείο της πόλης, αρνούμενος να πάρει σωσίβιο και απειλώντας ότι θα πνιγεί.
  • Με τη συνδρομή ναυαγοσωστών και της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο 31χρονος τελικά βγήκε στην ακτή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία διαφορετική επιχείρηση στήθηκε σήμερα Τρίτη το απόγευμα στην παραλία του Αναύρου στον Βόλο, από ναυαγοσώστες και μέλη της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, για να καταφέρουν να βγάλουν στην ακτή έναν 31χρονο άνδρα ο οποίος ήταν στη θάλασσα και σε έντονη ψυχολογική φόρτιση, έχοντας διαφύγει της προσοχής των συνοδών του από το νοσοκομείο της πόλης.

Ο 31χρονος είχε μεταφερθεί από τη Χαλκίδα στο νοσοκομείο Βόλου για ψυχιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία, και καταφέρνοντας να διαφύγει βρέθηκε στο νερό της παραλίας του Αναύρου, ξεπερνώντας μάλιστα και το όριο ασφαλείας απόστασης από την ακτή.

Στο σημείο βρέθηκε σκάφος του Λιμενικού, με τρία μέλη του Σώματος αρχικά, καλώντας τον 31χρονο να πάρει σωσίβιο και να ανέβει σ’ αυτό, ωστόσο ο ίδιος σε έντονη ψυχολογική κατάσταση αρνούνταν και απειλούσε ότι θα πνιγεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο βρέθηκαν και σκάφος της ναυαγοσωστικής εταιρείας In Action, καθώς και σκάφος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, με τον άνδρα να ανεβαίνει αρχικά στο δεύτερο, αλλά λίγο πριν την ακτή βούτηξε και πάλι στη θάλασσα.

Με τη συνδρομή του Βασίλη Ηλιόπουλου της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων καθώς και του ναυαγοσώστη Λάμπρου Καρύδα, ο 31χρονος τελικά βγήκε στην ακτή, μετά από διαπραγματεύσεις και ενώ όλοι προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν, για να ακινητοποιηθεί τελικά από μέλη της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού.

Τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και αναμένεται να νοσηλευτεί.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ