Βόλος: Μεγάλη επιχείρηση στην παραλία του Αναύρου – 31χρονος βρισκόταν σε παραλήρημα – ΒΙΝΤΕΟ

Μία διαφορετική επιχείρηση στήθηκε σήμερα Τρίτη το απόγευμα στην παραλία του Αναύρου στον Βόλο, από ναυαγοσώστες και μέλη της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, για να καταφέρουν να βγάλουν στην ακτή έναν 31χρονο άνδρα ο οποίος ήταν στη θάλασσα και σε έντονη ψυχολογική φόρτιση, έχοντας διαφύγει της προσοχής των συνοδών του από το νοσοκομείο της πόλης.

Ο 31χρονος είχε μεταφερθεί από τη Χαλκίδα στο νοσοκομείο Βόλου για ψυχιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία, και καταφέρνοντας να διαφύγει βρέθηκε στο νερό της παραλίας του Αναύρου, ξεπερνώντας μάλιστα και το όριο ασφαλείας απόστασης από την ακτή.

Στο σημείο βρέθηκε σκάφος του Λιμενικού, με τρία μέλη του Σώματος αρχικά, καλώντας τον 31χρονο να πάρει σωσίβιο και να ανέβει σ’ αυτό, ωστόσο ο ίδιος σε έντονη ψυχολογική κατάσταση αρνούνταν και απειλούσε ότι θα πνιγεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο βρέθηκαν και σκάφος της ναυαγοσωστικής εταιρείας In Action, καθώς και σκάφος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, με τον άνδρα να ανεβαίνει αρχικά στο δεύτερο, αλλά λίγο πριν την ακτή βούτηξε και πάλι στη θάλασσα.

Με τη συνδρομή του Βασίλη Ηλιόπουλου της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων καθώς και του ναυαγοσώστη Λάμπρου Καρύδα, ο 31χρονος τελικά βγήκε στην ακτή, μετά από διαπραγματεύσεις και ενώ όλοι προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν, για να ακινητοποιηθεί τελικά από μέλη της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού.

Τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και αναμένεται να νοσηλευτεί.