Νίκος Ανδρουλάκης από τη Λέρο: «Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά» – Το μήνυμά του για τον Δεκαπενταύγουστο

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Πολιτική

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΛΕΡΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε στη Λέρο για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, στέλνοντας μήνυμα για την Κοίμηση της Θεοτόκου.
  • Ευχήθηκε «υγεία και ευημερία σε κάθε οικογένεια» και τόνισε την ανάγκη για «μία Ελλάδα πιο δυνατή, μια κοινωνία πιο δίκαιη».
  • Κάλεσε να κρατήσουμε από τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της: «να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά».

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Από τη Λέρο όπου βρίσκεται για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Σήμερα, με κατάνυξη γιορτάζουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας την Κοίμηση της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Εύχομαι υγεία και ευημερία σε κάθε οικογένεια».

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέληξε στο μήνυμα του τονίζοντας: «Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της: να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Με ελπίδα και ενότητα, μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη».

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