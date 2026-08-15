Νίκος Ανδρουλάκης από τη Λέρο: «Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά» – Το μήνυμά του για τον Δεκαπενταύγουστο

Από τη Λέρο όπου βρίσκεται για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Σήμερα, με κατάνυξη γιορτάζουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας την Κοίμηση της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Εύχομαι υγεία και ευημερία σε κάθε οικογένεια».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέληξε στο μήνυμα του τονίζοντας: «Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της: να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Με ελπίδα και ενότητα, μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη».