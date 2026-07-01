Βενεζουέλα: Συγκινεί η στιγμή που πατέρας ανασύρει ζωντανή την κόρη του από τα συντρίμμια – ΒΙΝΤΕΟ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας πατέρας κατάφερε να ανασύρει ζωντανή τη μικρή του κόρη από τα συντρίμμια κτιρίου που είχε καταρρεύσει στη Βενεζουέλα, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τραγωδίας.
  • Ο άνδρας δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τις προσπάθειες εντοπισμού του παιδιού του, σκάβοντας για ώρες μαζί με κατοίκους, αστυνομικούς και σωστικά συνεργεία.
  • Η συγκινητική αγκαλιά πατέρα και κόρης έχει γίνει σύμβολο ελπίδας μέσα στην καταστροφή, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μέσα στην τραγωδία μπορεί να υπάρξουν στιγμές που κρατούν ζωντανή την ελπίδα.

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Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές μέσα στην τραγωδία που προκάλεσαν οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

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Ένας πατέρας κατάφερε να ανασύρει ζωντανή τη μικρή του κόρη από τα συντρίμμια κτιρίου που είχε καταρρεύσει, έπειτα από πολύωρες προσπάθειες στις οποίες συμμετείχαν γείτονες, αστυνομικοί και διασώστες.

Ώρες αγωνίας μέχρι την πολυπόθητη αγκαλιά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν το βίντεο του Rádio Nacional de Colombia, ο άνδρας δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τις προσπάθειες εντοπισμού του παιδιού του. Για ώρες έσκαβε μαζί με κατοίκους της περιοχής, αστυνομικούς και σωστικά συνεργεία, μέχρι που κατάφερε να τη βγάλει ζωντανή από τα ερείπια.

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Αμέσως μετά τη διάσωσή της, πατέρας και κόρη αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι, σε μια εικόνα που έχει γίνει σύμβολο ελπίδας μέσα στην καταστροφή.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές, με τα σωστικά συνεργεία να εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, παρά το γεγονός ότι όσο περνούν οι ημέρες οι ελπίδες λιγοστεύουν. Ωστόσο, ιστορίες όπως αυτή υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μέσα στην τραγωδία μπορούν να υπάρξουν στιγμές που κρατούν ζωντανή την ελπίδα.

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