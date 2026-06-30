Βρετανία: Οι πρόσφυγες θα πρέπει να συνεισφέρουν στο κόστος στέγασής τους – Τι περιλαμβάνει νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης

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Πρόσφυγες που έχουν λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαθέτουν επαρκές εισόδημα θα υποχρεώνονται να επιστρέφουν έως και 10.000 λίρες (περίπου 11.600 ευρώ) για να συνεισφέρουν στο κόστος στέγασης και των επιδομάτων που έλαβαν όσο εκκρεμούσε η εξέταση της αίτησής τους για άσυλο.

Το μέτρο περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο που κατέθεσε η βρετανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο και εντάσσεται στο πλαίσιο αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK καταγράφει προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι πληρωμές θα συνδέονται με το εισόδημα

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ υποστήριξε ότι το κόστος φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό για τους Βρετανούς φορολογουμένους.

Όπως ανέφερε, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με μηνιαίες καταβολές μόνο από όσους πρόσφυγες ξεπερνούν ένα εισοδηματικό όριο, το οποίο δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Η εξόφληση του συνολικού ποσού θα αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας μόνιμης παραμονής και, στη συνέχεια, για την απόκτηση της βρετανικής υπηκοότητας.

Κόστος 4 δισ. λιρών για το κράτος

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, το κόστος στέγασης και των επιδομάτων προς τους αιτούντες άσυλο ανήλθε πέρυσι στα 4 δισεκατομμύρια λίρες (περίπου 4,6 δισ. ευρώ).

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει ήδη μειώσει τη σχετική δαπάνη κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο λίρες από τότε που οι Εργατικοί ανέλαβαν την εξουσία, τον Ιούλιο του 2024, κυρίως μεταφέροντας αιτούντες άσυλο από ξενοδοχεία σε πρώην στρατιωτικές βάσεις.

Το υπουργείο εκτιμά ότι το κόστος στέγασης ανέρχεται σε 23,25 λίρες ημερησίως ανά άτομο στα κέντρα φιλοξενίας και σε 144 λίρες ημερησίως όταν οι αιτούντες άσυλο διαμένουν σε ξενοδοχεία. Τα εβδομαδιαία επιδόματα κυμαίνονται από 9,95 έως 49,18 λίρες ανά άτομο.

Επιφυλάξεις για τα δημοσιονομικά οφέλη

Η διευθύντρια του Παρατηρητηρίου Μεταναστεύσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Μαντλίν Σάμψιον, εκτίμησε ότι το μέτρο θα έχει περιορισμένο δημοσιονομικό αντίκτυπο, καθώς θα εφαρμόζεται μόνο σε πρόσφυγες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η συγκεκριμένη ομάδα εξακολουθεί να διαθέτει, κατά κανόνα, χαμηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, οι αιτήσεις ασύλου στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 12% την περίοδο από τον Απρίλιο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, φτάνοντας περίπου τις 94.000.